Na naszych łamach czytaliście już o wyjątkowym egzemplarzu ciągnika Zetor 4340 Syncro, który rezyduje we wsi Grądy w gminie Otmuchów w opolskim. U jego właściciela na podwórku, było jednak jeszcze kilka ciekawych sprzętów, które podobnie jak Zetor, zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych.

Mowa o dwóch ładowarkach burtowych (ang. skid-steer) Case SR175 i SR240 oraz wielozadaniowym czterokołowym pojeździe terenowym (UTV) Can-Am Defender XT HD10 Limited.

Ładowarki burtowe to zwinne, pożyteczne oraz uniwersalne maszyny

Ładowarki burtowe są bardzo popularne w Ameryce Północnej, chociaż i u nas są coraz częściej wykorzystywane. Choć sztywna i mocna konstrukcja predysponuje je głównie do prac ziemnych i budowlanych, to kolejne zalety tj. niezwykła zwrotność (zerowy promień skrętu), szeroka gama dostępnego osprzętu (łyżki, widły, koparki, koparki łańcuchowe, zamiatarki) oraz bardzo małe rozmiary czynią z nich maszyny bardzo uniwersalne i użyteczne.

Sprawdzą się również doskonale w gospodarstwach rolnych, szczególnie w mniejszych i wąskich budynkach gospodarskich, zastępując tam często ładowarki teleskopowe.

Dwie bliźniacze ładowarki Case SR175 i SR240

Model Case SR175 posiada silnik Cummins ISM Turbo o pojemności 2.2 l, mocy 68 KM i maksymalnym momencie obrotowym 208 Nm przy 1800 obr./min. Udźwig to 790 kg i 835 kg z przeciwciężarem na wysokość około 3 m, wydajność pompy hydraulicznej 78 l/min (w opcji „high flow” 116 litrów), a masa robocza 2842 kg. Ładowarka może poruszać się z prędkością maksymalną wynoszącą 11,9 km/h, a z opcjonalnym „wysokim zakresem” 18,5 km/h.

Druga z bliźniaczych ładowarek Case SR240 to maszyna trochę większa i mocniejsza. Dysponuje mocą 74 KM generowanych przez silnik FPT F5H Turbo o pojemności i maksymalnym momencie 314 Nm przy 1400 obr./min. Podnieść może 790 kg i 835 kg z przeciwciężarami na wysokość lekko ponad 3 m, a jej masa robocza wynosi 2842 kg. Większa ładowarka burtowa jest również nieco szybsza – maksymalnie „poleci” 12,4 km/h i 18,5 km/h z „wysokim zakresem” w opcji.

Napiszmy również, że ładowarki burtowe, przy swoich małych rozmiarach i rozstawie osi – 1128 i 1322 mm w opisywanych maszynach), łatwo przeciążyć i przechylić się do przodu. Praca nimi wymaga więc wprawy i doświadczenia.

Wielozadaniowy, czterokołowy pojazd terenowy (UTV) Can-Am Defender XT HD10 Limited

Wielozadaniowe, czterokołowe pojazdy terenowe UTV przydadzą się osobom zajmujących się różnymi profesjami. Będą to chociażby rolnicy, sadownicy, myśliwi, ogrodnicy czy właściciele stadnin konnych lub winnic, wykorzystujący je do szybkiego przewożenia niedużych ładunków (np. paliwa, części zamiennych) czy chociażby do przeprowadzania prób czy skanów glebowych.

Czterokołowiec spotkany w opolskich Grądach to kanadyjski Can-Am Defender XT HD10 Limited wyposażony w kabinę, która pomieści trzy osoby.

Model ten posiada chłodzony cieczą silnik Rotax V-twin o pojemności 976 cm3 i mocy 82 KM przekazywanej na dwa lub cztery koła. Silnik sparowany jest z przekładnią Pro-Torq CVT z systemem szybkiego reagowania (QRS), wentylacją o wysokim przepływie powietrza i elektroniczną ochroną paska napędowego. Parametry te pozwalają rozpędzić Can-Am’a do lekko ponad 100 km/godz.

Do wyhamowania pojazdu o masie ponad 830 kg i ładowności 454 kg (wymiary skrzyni ładunkowej to 180,3 x 138.4 x 25.4 cm) służą z kolei podwójne wentylowane hamulce tarczowe o średnicy 220 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi z przodu i jednotłoczkowymi z tyłu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z opisanymi sprzętami, w której znajdziecie także więcej zdjęć Zetora 4340 Syncro.