Ant 4135F, czyli o tym jak Zetor został rosyjską „Mrówką”

Zetor to jeden z "ostatnich Mohikaninów" jeśli chodzi o niezależnych europejskich producentów ciągników. Przy niewielkim wolumenie produkcji robi co może, żeby utrzymać się na powierzchni. Firma dociera ze swoimi produktami do różnych zakątków świata pod różnymi nazwami.

Montaż ciągników Ant 4135F w KEMZ Kowrow, fot. mat. prasowe

Maj 2017 – kierunek Kowrow nad Klaźmą

Z maski zniknęło logo Zetor a pojawiło się Ant, fot. mat. prasowe

Czeska firma stara się podbijać rynki afrykańskie i sprzedawać swoje produkty w Indiach oraz innych krajach azjatyckich. Są to jednak działania z ostatnich tygodni czy miesięcy i przeważnie jeszcze w fazie rozwojowej.Tymczasem ponad trzy lata temu w maju czeski producent Zetor Tractors a.s. (część słowackiego holdingu HTC) rozpoczął negocjacje i wysyłkę pierwszych zestawów montażowych do rosyjskiego Zakładu Elektromechanicznego Kovrov (KEMZ). Zakład założony w 1898 r. i mający swoją siedzibę w mieście Kowrow w obwodzie włodzimierskim nad rzeką Klaźma specjalizuje się w produkcji różnych maszyn i urządzeń m.in.: wielofunkcyjnych ładowarek samojezdnych, koparek, innych maszyn budowlanych, platform i zwyżek samojezdnych oraz tych montowanych na podwoziach ciężarówek, pomp i systemów hydraulicznych, a także rozwija sektor mobilnych robotów specjalistycznych.

Dla Zetora nawiązanie współpracy z rosyjskim partnerem Margaréta Víghová, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, nazwała wtedy kamieniem milowym w rozwoju całej firmy.

W opisywanym 2017 r., do Rosji miało trafić ponad 100 zestawów montażowych ciągników Zetor Forterra 135 z silnikami Stage IIIA i w tym samym roku pierwsze egzemplarze miały już pracować w rosyjskich gospodarstwach. Żeby podkreślić inne kraj montażu zmieniono nazwę na Ant-Zetor F4135, a słowo ant w języku angielskim oznacza mrówkę Czyżby miało to oznaczać, że Zetor zmontowany w Rosji będzie pracowity jak mrówka?

Oficjalne podpisanie współpracy i plany na przyszłość

Ant 4135F, fot. mat. prasowe

"Słowo stało się ciałem" i na Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych w Brnie w październiku 2017 r. podpisano memorandum, w ramach którego Rosjanie w roku następnym mieli zakupić 450 kluczowych zestawów elementów do montażu ciągników Ant-Zetor F4135, tj. silników, skrzyń biegów, hydrauliki, osi i kabin.

Ponadto we wspomnianym memorandum zawarto możliwość dostawy przez Czechów silników o mocy 50 KM, na bazie których i przy wsparciu zakładów z Brna firma KEMZ wyprodukowałaby mniejsze ciągniki Ant oraz wykorzystywałaby te jednostki do produkcji swoich innych maszyn.

Rozmowy i ogólnie pozytywny klimat negocjacji nabierały coraz większego rozpędu i 22 listopada 2017 r. w Moskwie w obecności Prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana oraz urzędników państwowych z Rosji i Czech podpisano kolejną umowę na dostawę docelowo do 2022 r. 6 tys. wspomnianych zestawów montażowych do Kowrowa. Wartość podpisanej umowy oszacowano wtedy na 550 mln euro.

Niestety plany planami, a życie życiem i jak pisała wtedy czeska prasa do końca 2019 r. Zetorowi udało się dostarczyć do Rosji niecałe 600 zestawów montażowych, a szacowane 6 tys. do końca 2022 również musiały zostać zmniejszone.

Dane techniczne ciągnika Ant-Zetor 4135F

Ant 4135F, fot. mat. prasowe

Parametry i wygląd rosyjskiej „Mrówki”-Zetor 4135F odpowiadały Zetorowi Proxima 135 Stage IIIA. Silnik Zetor 1605 (4 cylindry i 4,2 l pojemności) dostarczał 136 KM /100,2 kW mocy przy 2200 obr./ min. i 589 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Zsynchronizowana skrzynia biegów zapewniała ilość przełożeń w układzie 24/18 z trójstopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego i zsynchronizowanym rewersem, a maksymalna prędkość ciągnika wynosiła 40 km/h. Niezależny tylny WOM miał dwie prędkości obrotowe 1000 i 540 obr./min., tylny TUZ wyposażony w EHR Hitchtronic mógł podnieść niecałe 6 ton, a wydajność hydrauliki była na poziomie 70 l/min ze złączami w ilości 6 plus 1.

Wymiary również były podobne: długość × szerokość × wysokość – 5100 × 2430 × 2775 mm i rozstaw osi 2490 mm

Już tylko „Mrówka” 4135F

Ant 4135F po modernizacji. Rosjanie montują w ciągniku coraz więcej podzespołów pochodzących z ich kraju, fot. mat. prasowe

W listopadzie ub.r. Rosjanie zaczęli jak to stwierdzili „modernizować” i zwiększać ilość części pochodzących od tamtejszych poddostawców (m.in. przednie maski) wykorzystywanych do produkcji ciągnika celem obniżenia kosztów produkcji, a finalnie ceny zakupu nowej maszyny. Ponadto z nazwy traktora zniknął człon Zetor i tak oto czeski traktor stał się oficjalnie rosyjską „Mrówką”.

„Zmieniono” wygląd ciągnika Ant, czyli rosyjska maska otrzymała minimalnie zmienione kształty wlotów powietrza i malowanie. W kabinie zamontowano podwójne szyby, a w środku zmienione detale plastikowe – prawdopodobnie również produkcji rosyjskiej. Zbiornik paliwa został powiększony o 20 l. Plany zakładu KEMZ sięgają jednak dalej i wprowadzane mają być kolejne ulepszenia.

Warto również napisać, że Czesi i Rosjanie podpisując umowę, którą później rozszerzano, docelowo umawiali się na produkcję u naszego wschodniego sąsiada większej gamy traktorów bazujących na konstrukcjach Zetora. Na chwilę obecną poza opisywanym Antem 4135F w oficjalnym katalogu firmy KEMZ widnieje jeszcze prototyp ciągnika o mocy 49 KM nazwany Ant Władimir 4050 – ciekawe dlaczego? O pozostałych typach jak na razie ani widu, ani słychu.

Cena opisanego ciągnika Ant 4135F mieści się w przedziale 3 580308 - 3 760000 rubli, czyli wg aktualnego średniego kursu 194 000 – 203 000 zł.

Prototyp ciągnika Ant Władimir 4050 o mocy 49 KM, fot. mat. prasowe