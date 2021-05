Antonio Carraro - ciągniki jakich nie znacie

Są takie niezależne firmy, które działając w cieniu międzynarodowych koncernów, nadal tworzą maszyny niezwykłe. Są takie firmy, w których co rano pracownicy mówią sobie “buongiorno”. Oto Antonio Carraro - ciągniki jakich (być może) nie znacie.

Jak to zwykle w historii mechanizacji rolnictwa bywa, firma Antonio Carraro powstała z połączenia potrzeby i geniuszu. I tak w skromnym zakładzie kowalskim już w 1910 r. Giovanni Carraro, 20-letni wówczas kowal, rozpoczął produkcję siewników. Lata mijały i mimo zawirowań obu wojen światowych firma się rozwijała.

W 1960 roku Antonio, najmłodszy z sześciu synów założyciela firmy Antonia, powołuje do życia zakład „Antonio Carraro di Giovanni”. Tego roku też powstaje pierwszy jednoosiowy ciągnik „Scarabeo” (Chrząszcz), który ugruntował pozycję firmy na rynku i wskazał jej kierunek, w którym rozwija się do dnia dzisiejszego.

Linia produkcyjna ciągników AC lata 70. fot. Antonio Carraro

Potenza, znaczy moc

Antonio Carraro stawia na niszową produkcję ciągników o mocy od 20 do 100 KM z czterema kołami napędowymi. Ciągniki AC są przeznaczone do prac w międzyrzędziach i wyposażone zostały w wiele unikalnych rozwiązań pozwalających dopasować każdy ciągnik do wymagających potrzeb klienta.

W modelach ciągników Antonio Carraro znajdziemy zarówno ciągniki

ze skrętną osią przednią, jak i przegubowe, a wśród nich modele z odwracalnym kokpitem i okręcanym dookoła fotelem kierowcy.

Przegubowe połączenie i hydrostatyczny (lub mechaniczny) napęd pozwala dostosować się do każdej nawierzchni. fot. Antonio Carraro

Ciągniki Antonio Carraro cechuje niezwykle nisko osadzony środek ciężkości oraz równomierne rozłożenie masy maszyny, co wraz z napędem na cztery koła skutkuje znakomitymi właściwościami jezdnymi. Konstrukcje ciągników AC chwalone są za możliwość pracy w trudnych warunkach i poczucie bezpieczeństwa operatora nawet na pochyłym terenie.

TRX 5800

TRX 5800 w wersji z kabiną i bez fot. Antonio Carraro

To kompaktowy, wielofunkcyjny ciągnik o mocy 50 KM z rewersyjnym napędem, który jak większość pojazdów firmy przystosowany jest do sadów, winnic, pielęgnacji zieleni, odśnieżania, utrzymania terenów miejskich. Wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów 16 + 16 z rewersem, sprawdza się w ciasnych przestrzeniach dzięki krótkiemu rozstawowi osi i bardzo małemu promieniowi skrętu.

Ciekawostką jest odwracalny system prowadzenia ciągnika, który pozwala obrócić siedzenie kierowcy wraz z kierownicą i zespołem pedałów o 180 stopni. Umożliwia to zmianę kierunku jazdy w ciągu kilku sekund.

Mach 4 R

Gąsienicowy Mach 4 R fot. Antonio Carraro

Jak sami widzicie, to niezwykła konstrukcja całkowicie gąsienicowego ciągnika. Mimo niewielkich rozmiarów jego turbodoładowany silnik o pojemności 3,8 l generuje 98 KM. Mach 4 jest dopuszczony do ruchu drogowego i może rozwijać prędkość do 40 km/h.

Skrzynia biegów 16/16 jest wyposażona w rewers. Ciągnik dostępny jest z ciśnieniową kabiną klasy 4 dającą pełną ochronę operatora lub bez kabiny (posiada wówczas obrotowe stanowisko pracy).

Tony 10900 SR

Tony10900SR fot. Antonio Carraro

I w tym modelu inżynierowie firmy Antonio Carraro dali popis swoich umiejętności. Ciągnik ten, w odróżnieniu od omawianych wcześniej jednostek posiada bezstopniową przekładnię z hydrostatycznym rewersem.

Źródłem napędu tego ciągnika jest także 4-cylindrowa 98-konna jednostka Kuboty. Przekładnia posiada 4 sterowane elektronicznie zakresy prędkości zarówno w trybie polowym, jak i szosowym.

TGF 10900 Ergit R

TGF 10900 Ergit R fot. Antonio Carraro

Seria R reprezentuje szczyt gamy ciągników Antonio Carraro pod względem osiągów, zaawansowania technologicznego i wyposażenia pokładowego.Mechaniczna skrzynia biegów 16/16 współpracuje jak u poprzedników z 98-konnym silnikiem Kubota.

TGF 10900 R został stworzony do pracy w sadach i winnicach, pod zadaszenia, szklarnie, sady typu „Y”. Wyróżnia się wyjątkowo kompaktowymi wymiarami i bardzo małym promieniem skrętu dzięki mniejszym przednim kołom. Wysokość maski jest najniższa w tej kategorii i wynosi 112,5 cm.

Tigrecar 5800

Tigrecar 5800 w wersji wywrotka fot. Antonio Carraro

We Włoszech na pojazdy tego typu mówi się “motoagricola” i są one niezwykle popularne jako lekkie pojazdy użytkowe do przewozu towarów. Tigrecar 5800 należy właśnie do kategorii takich pojazdów.

Napędza go 4-cylindrowy silnik Yamar o pojemności 2,2 l i mocy 50 KM. Cechy szczególne tego pojazdu to przekładnia 8/8 z rewersem, wałek WOM 540 obr/min. Oprócz hamulców tarczowych pracujących w kąpieli olejowej może mieć również dodatkowy układ hamulcowy idealny do zatrzymywania się na zboczach.

