Aplikacja firmy Pöttinger jest dostępna w języku polskim. Ułatwia dodawanie pól i przypisywanie ich do każdej z maszyn. Istnieje bardzo przejrzysty przegląd pól, które mają być zebrane, a także ich status, np. czy zostały już zgrabione i zebrane. fot. mat. prasowe

Harvest Assist to nowa, innowacyjna aplikacja, którą wprowadziła firma Pöttinger. Narzędzie pomaga uprościć i zoptymalizować logistykę podczas zbioru paszy.





Austriacki specjalista od użytków zielonych przy opracowywaniu swoich maszyn rozwija także rozwiązania cyfrowe, które w realny sposób przyczyniają się do polepszania wyników i optymalizacji pracy.

Jedną z takich innowacji jest Harvest Assist, który optymalizuje zbiór paszy, biorąc pod uwagę wielkość zbioru, odległość między polem a silosem oraz optymalizację wydajności zagęszczania w silosie, aby uzyskać wysoką jakość paszy.

Ponadto aplikacja umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym przy użyciu istniejącego sprzętu. Aplikacja jest dostępna na iOS i Androida. Każdy członek konwoju żniwnego może bezpłatnie zainstalować aplikację na swoim smartfonie. Zapewnia to intuicyjny przegląd i proste sterowanie wszystkimi maszynami do zbioru użytków zielonych.

Wsparcie logistyczne podczas zbioru paszy

Aplikacja ułatwia dodawanie pól i przypisywanie ich do każdej z maszyn. Istnieje bardzo przejrzysty przegląd pól do zbioru, a także ich status, np. czy zostały już zgrabione, a plony zebrane.

Szczególnie innowacyjny jest algorytm, który oblicza optymalną kolejność zbiorów.

Na wyświetlacz nałożone są wszystkie najważniejsze informacje o odległościach i zagęszczeniu. Zapewnia to kierowcom ciągników informacje na temat zoptymalizowanej kolejności zbioru, tak aby dostarczać plony w regularnych odstępach czasu.

Dzięki intuicyjnemu wyświetlaniu poszczególnych pól w aplikacji osoby, które nie znają gospodarstwa, mogą łatwo znaleźć każde pole i szybko wrócić do pryzmy za pomocą zintegrowanego systemu nawigacji.

Aplikacja rolnicza Pöttinger umożliwia proste zarządzanie logistyką podczas najintensywniejszych prac. fot. mat. prasowe

Uporządkowana praca podczas zbiorów zielonek

Portfolio maszyn w aplikacji obejmuje przyczepy samozbierające, zgrabiarki, kosiarki, przetrząsacze, kombajny i prasy do bel okrągłych. Wszyscy zaangażowani w każdy etap procesu otrzymują przegląd postępów prac w terenie.

Bieżący stan może być wyświetlany dla każdego pola, pokazując, czy jest ono koszone, przetrząsane, zgrabiane czy zbierane. Po zakończeniu każdego etapu kierowca ciągnika może zmienić stan pola. Zapewnia to uporządkowany widok, które pola są gotowe do następnego etapu. Są one następnie wskazywane kierowcy przy następnej maszynie, gdy tylko stan pola zostanie zmieniony.

W widoku lokalizacji na żywo każdy członek konwoju żniwnego jest pokazany na intuicyjnej mapie wraz z odpowiednią maszyną i procesem. Wszystkie lokalizacje są przekazywane w czasie rzeczywistym, co znacznie upraszcza komunikację.

Harvest Assist nie tylko optymalizuje zbiór paszy, ale także wydajność zagęszczania w pryzmie. Pojazd zagęszczający przy zacisku ma czas na staranne rozłożenie i zagęszczenie każdego ładunku plonu jeden po drugim.