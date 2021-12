Arbos wycofał się z Hiszpanii

Adiós España! Chiński producent ciągników i maszyn rolniczych Arbos zrezygnował ze sprzedaży swoich produktów w kraju korridy, pozostawiając tamtejszych rolników i dilerów samych sobie.

Informację taką podał hiszpański serwis branżowy agrotecnica.online. Oficjalna przyczyna takiego stanu rzeczy, tak dobrze przeczytacie, to wojna handlowa pomiędzy Chinami a USA.

Jak pisze dalej hiszpański portal, firma Arbos zostawiła po sobie szereg zaległości płatniczych, przeważnie w stosunku do tamtejszych dilerów, a co za tym idzie niepewność co do dalszego funkcjonowania obsługi posprzedażnej, w tym głównie dostępności części zamiennych do pracujących już maszyn. Wiele z tych nieuregulowanych spraw znajdzie zapewne swój finał w sądzie.

Tymczasem coraz więcej ciągników marki Arbos pojawia się na różnego rodzaju aukcjach maszyn, w tym tak znanych jak Ritchie Bros.