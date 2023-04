W czasie niedawno zakończonych pokazów polowych Unia prezentowała swoje nowości produktowe, a jedną z nich była brona talerzowa Ares XM przeznaczona dla wymagających gospodarstw. Jak maszyna sprawdziła się w czasie testu?

Jak udało nam się ustalić, Ares XM jest następcą dobrze znanego modelu Ares XL, choć układ elementów roboczych, jak i ich średnica pozostały takie same, jak w poprzedniku, to zmian w nowej odsłonie talerzówki jest sporo.

Unia Ares XM – nowość testowana w polu

Już na pierwszy rzut oka zauważymy, iż Ares XM posiada rozwiązania wyróżniające tę konstrukcję na tle konkurencji. Mowa chociażby o dzielonych wałach zagęszczających pracujących tzw. układzie offset, co oznacza, że środkowa i jednocześnie najszersza część wału jest najbardziej wysunięta do tyłu maszyny, z kolei boczne segmenty są przesunięte do przodu. To z kolei powinno skutkować dobrą stabilnością przy wyższych prędkościach roboczych.

Układ jezdny umieszczony między sekcją talerzową, a wałami ma wpływać na wyższą stabilność pracy maszyną fot. Tomasz Kuchta

- Sekcja dzielonych wałów z jednej strony dociąża maszynę w czasie pracy, a z drugiej strony równomiernie rozkłada jej ciężar. Jeśli do tego dodamy fakt, że podwozie jezdne znajduje się pomiędzy sekcją talerzową, a sekcją wałów, to otrzymujemy bronę oferującą wysoką stabilność nawet przy prędkościach roboczych przekraczających 15 km/h – wyjaśnia Kamil Kosecki, specjalista produktowy ds. maszyn uprawowych w Unii.

Ares XM jest wyposażony w wały zamontowane w tzw. systemie offset fot. Tomasz Kuchta

Zastosowane talerze robocze charakteryzują się średnicą 560 mm, a odległość między rzędami talerzy wynosi 80 cm.

Szeroka możliwość konfiguracji

Maszyna może być doposażona w szereg różnych elementów roboczych mocowanych z przodu, w zależności od jej późniejszego wykorzystania.

Może to być np. wał nożowy o średnicy 400 mm zabezpieczony amortyzatorami gumowymi trójkątnymi, dobrze sprawdzający się przy niszczeniu wysokiego ścierniska po np. rzepaku, czy kukurydzy, jak również przy likwidowaniu poplonu.

Z przodu maszyny może zostać zamontowany wał nożowy, włóka łopatowa lub brona palcowa fot. Tomasz Kuchta

Alternatywnie z przodu maszyny możemy także zastosować włókę łopatową służącą do uprawy przedsiewnej i przygotowania łoża siewnego, jak również dwurzędową bronę palcową, która ma za zadanie równomiernie rozmieścić resztki pożniwne przed sekcją talerzową.

Krótki test polowy

Do testu polowego z 5-metrową broną talerzową współpracował prawie 300-konny New Holland T7.290 HD i pracował on ze sporym zapasem mocy, bowiem przewidziane przez producenta zapotrzebowanie na moc ciągnika wynosi ok. 190 KM.

W krótkim teście polowym maszyna zrobiła na rolnikach dobre wrażenie fot. Tomasz Kuchta

W czasie tych krótkich pokazów zwróciliśmy uwagę na dwie kwestia – po pierwsze maszyna faktycznie stabilnie pracowała przy wyższych prędkościach roboczych, a po drugie bardzo podobało nam się zagęszczenie gleby, za które odpowiadał podwójny wał ceownikowy.

Obecni na pokazach rolnicy również z pozytywnymi odczuciami obserwowali Aresa XM w czasie pracy, jednak słychać było sporo głosów bardzo negatywnie komentujących wysoką zdaniem uczestników cenę agregatu.

Brona talerzowa Unia Ares XM – ile kosztuje?

W czasie pokazów polowych prezentowana była brona talerzowa o szerokości roboczej 5 m i została ona wyceniona na ok. 220 tys. zł netto.

W tej cenie otrzymujemy m.in. wał nożowy z przodu maszyny, podwójny wał ceownikowy, hydrauliczną regulację głębokości roboczej oraz deflektory boczne.

Na ten moment Ares XM oferowany jest w szerokościach roboczych 5 i 6 m. W przyszłości planowane jest wprowadzenie także wariantu 8-metrowego.