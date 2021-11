Auga M1, czyli litewski ciągnik hybrydowy o mocy 400 KM

Litwa nigdy nie kojarzyła się z ciągnikami rolniczymi, gdyż takowe nie były tam produkowane. Sytuacja już niedługo może jednak ulec zmianie za sprawą wyjątkowego ciągnika biometanowo-elektrycznego Auga M1.

Za tym bardzo ciekawym projektem ciągnika hybrydowego Auga M1 stoi litewskie notowane na giełdzie przedsiębiorstwo Auga Group będące największym w Europie producentem żywności ekologicznej. Przy zatrudnieniu ponad 1200 osób gospodaruje ono na około 39 tys. ha gruntów ornych certyfikowanych ekologicznie, gdzie oprócz upraw prowadzi się także hodowlę krów mlecznych i drobiu.

Hybrydowy ciągnik Auga M1 – maszyna z zerową emisją CO2

Litewskie przedsiębiorstwo Auga Group skonstruowało własny traktor celem osiągnięcia neutralności w emisji CO2. Ich konstrukcja Auga M1, o zacnych wymiarach 6 m długości i 4 m wysokości, to wyjątkowa hybryda biometanowo-elektryczna, a dokładniej połączenie silnika spalinowego zasilanego biometanem z czterema silnikami elektrycznymi (po jednym przy każdym kole) dające łączną moc systemową 400 KM. Co istotne, silnik konwencjonalny pracuje w tym systemie tylko jako generator prądu.

Ponadto ciągnik Auga M1 podczas pracy w warunkach niewymagających dużej mocy przechowuje wytworzoną rezerwę energii w akumulatorach. Rozwiązania te w zestawieniu z opatentowanym systemem połączonych sześciu dużych, wymiennych butli z biometanem (umieszczonych w tylnej części maszyny) pozwalają litewskiej maszynie na pracę do 12 godzin.

– Nasza innowacyjna technologia umożliwiła stworzenie w pełni funkcjonalnego i przyjaznego ciągnika oraz udostępnienie go wszystkim rolnikom, którzy chcą pracować w sposób zrównoważony. Nie rozwijamy tej technologii tylko po to, aby rozwiązać problem własnych emisji i spełnić obietnicę stania się firmą neutralną pod względem emisji CO2 do 2030 roku. Nasz cel jest większy - będziemy dążyć do tego, aby ten ciągnik i inne technologie, które wciąż są opracowywane, stały się dostępne dla rolników na całym świecie i pomogły rozwiązać globalny problem zanieczyszczenia środowiska w sektorze rolniczym – mówi Kęstutis Juščius, prezes grupy Auga.

Na potwierdzenie jego słów montaż pierwszych ciągników Auga M1 przeznaczonych do sprzedaży ma ruszyć już w przyszłym roku.