Litewski mocny, hybrydowy i zeroemisyjny ciągnik? Właściwie czemu nie! Litwini nie mają tradycji w produkcji ciągników, ale jak widać dla chcącego nic trudnego. W zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja wersji produkcyjnej maszyny nazwanej Auga M1.

O Audze informowaliśmy już w listopadzie 2021 r. Wówczas litewski producent żywności ekologicznej, grupa Auga, zaprezentowała na polu prototypowe ciągniki Auga M1, które imponowały mocą, wielkością oraz zastosowaną technologią.

Oczywiście jak każdy traktor skonstruowany poza wielkimi koncernami Auga była trochę zlepkiem części znanych z rynku. Mimo to i tak imponowała rozmachem i możliwościami. Przez ponad rok o litewskim traktorze było cicho, aż wreszcie pojawiła się informacja o prezentacji modelu produkcyjnego.

Producent ekologicznej żywności producentem traktorów

Grupa Auga zajmuje się produkcją żywności ekologicznej, jest notowana na giełdzie Nasdaq Vilnius oraz jest największą grupą firm produkujących żywność ekologiczną w Europie. Wystarczy powiedzieć, że grupa spółek zarządza około 39 tys. ha użytków rolnych posiadających certyfikaty ekologiczne oraz zatrudnia ponad 1,2 tys. osób. Zatem nie jest to przypadkowa firma, która wymyśliła sobie ciągnik i będzie teraz żyć z dotacji rządowych czy europejskich jak niektóre polskie przedsięwzięcia proponujące produkcję samochodów. Ten szalony, litewski pomysł naprawdę ma szanse się udać.

Najważniejszym elementem działalności litewskiej firmy to zrównoważony model rolnictwa oparty na nowych technologiach. Auga poprzez wiele spółek i podwykonawców uprawia rośliny, hoduje zwierzęta, drób i produkuje pieczarki. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie żywności, która nie szkodzi naturze i koncentruje się na rozwoju oraz zastosowaniu rozwiązań AgTech do zrównoważonej produkcji żywności.

Auga M1 w kolorze antracytowego brąz prezentuje się okazale, fot. FB Auga

Oprócz upraw i produkcji rolnej Grupa Auga jest oficjalnym przedstawicielem maszyn rolniczych firm Treffler, BB-umweltechnik oraz ROC na Litwie i w krajach bałtyckich. Narzędzia tych producentów są sprzedawane w centrum Auga tech. Kontrolowana przez biznesmena Kęstutisa Juščiausa grupa spożywcza zainwestowała 3 miliony euro w rozwój i produkcję napędzanego hybrydowo (biometanem i silnikami elektrycznymi) ciągnika Auga M1.

Zaprojektowany i zmontowany na Litwie traktor może pracować nieprzerwanie do 12 godzin. Według grupy Auga jeden taki ciągnik zmniejsza emisję dwutlenku węgla nawet o 100 ton rocznie w porównaniu do standardowych maszyn napędzanych olejem napędowym.

- Rolnictwo odpowiada za 20 proc. globalnych emisji, a do tej pory nie było realnych rozwiązań ograniczających zanieczyszczenia powodowane przez ten sektor. Grupa Auga podjęła inicjatywę zmniejszenia tych emisji już kilka lat temu, a jedną z naszych koncepcji są technologie, które mogą stanowić przełom w tej dziedzinie i stwarzać rolnikom możliwości bardziej zrównoważonej pracy, a konsumentom wybierać żywność, która nie nadwyręża natury. Rok temu zaprezentowaliśmy prototyp ciągnika hybrydowego. Przeprowadziliśmy szereg testów technologicznych, które pozwoliły nam udoskonalić koncepcyjny model ciągnika i dziś, po roku, mamy obiecany wszystkim efekt - nową wersję Auga M1. Pierwsza partia produkcyjna ciągników zacznie pracę w gospodarstwach już w 2023 r. – powiedział podczas prezentacji prezes Grupy Auga, Kęstutis Juščius.

Dyrektor generalny firmy powiedział, że Grupa Auga otrzymała oferty produkcji pierwszej partii traktorów nie tylko z Litwy, ale także od producentów zagranicznych. Jednak litewskie przedsiębiorstwo chciało, aby opracowane w kraju technologie były montowane na miejscu. Dlatego pierwszą partię testową będzie produkować Rokiškis Machine Factory, mająca wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych.

Różnice między ciągnikiem fabrycznym, a modelem koncepcyjnym

Podczas wspomnianych zeszłorocznych testów inżynierom Grupy Auga udało się ulepszyć maszynę, stąd nieco inny jej wygląd w modelu produkcyjnym. Przede wszystkim znaleziono sposoby na zmniejszenie strat energii i zwiększenie ogólnej sprawności napędu elektrycznego. Udało się również odchudzić konstrukcję ciągnika, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii oraz ugniatanie gleby.

Kęstutis Juščius przy prototypowym egzemplarzu Augi M1 w listopadzie 2021 r., fot. Auga

- Tworząc prototyp skupiliśmy się na rozwoju technologii, nie zwracając większej uwagi na jej design. Teraz prezentujemy także wygląd przyszłego seryjnego modelu produkcyjnego. Kolor nowego ciągnika, antracytowy brąz, nie został wybrany przypadkowo. Antracyt to najstarszy węgiel na świecie, a brąz to kolor naturalnie żyznej ziemi. Za pomocą wszystkich rozwijanych przez nas technologii będziemy magazynować węgiel w glebie, aby jego ilość zmniejszała się w atmosferze. W efekcie ziemia stanie się bardziej urodzajna – powiedział prezes Grupy Auga.

Auga M1 – ciągnik przyszłości?

Pierwsza partia ciągników składa się z trzech egzemplarzy. Każdy z nich ma wbudowane inne komponenty. Do produkcji seryjnej zastosowane zostanie połączenie rozwiązań technologicznych, które dadzą najlepszy wynik podczas testów produkcyjnych przeprowadzonych w tym roku. W wersji fabrycznej ciągnika hybrydowego Auga M1 zastosowano podzespoły dobrze znanych producentów, takie jak silnik spalinowy Forda (zasilany biometanem) czy kabinę Claasa. W efekcie gotowy ciągnik z wyglądu, szczególnie z przodu, mocno przypomina Xeriona.

Ciągnik hybrydowy Auga M1 według twórców jest unikalny w swoich rozwiązaniach. Litwini twierdzą, że do tej pory nikt nie stosował tych technologii w jednym projekcie.

- Do tej pory opracowane na świecie ciągniki napędzane gazem mogły pracować w polu tylko do 4 godzin, ponieważ zbiorniki na paliwo nie pasowały fizycznie do konstrukcji ciągnika. Konstrukcja opracowana przez naszych inżynierów umożliwia zamontowanie w ciągniku większych butli z biometanem. Drugą przeszkodą, która zapobiegła rozpowszechnieniu się ciągników napędzanych biometanem jest słabo rozwinięta infrastruktura stacji biometanowych. Rozwiązaliśmy ten problem proponując szybki i wygodny wymienny kartusz gazowy, który nie jest napełniany w ciągniku, ale w wytwórni biometanu i dostarczany do każdego gospodarstwa. Dzięki temu nie będzie konieczności instalowania stacji tankowania biometanu w gospodarstwach rolnych – skomentował K. Juščius.

Biorąc pod uwagę wielkość produkcji mlecznej Grupy Auga, z pewnością firma sama jest w stanie produkować biometan dla ciągników.

Jak działa Auga M1?

Silnik spalinowy ciągnika, zasilany biometanem, wytwarza niezbędną energię i przekazuje ją bezpośrednio do czterech silników elektrycznych, które wprawiają koła w ruch. Całość ma mieć ok. 400 KM, ale jaką dokładnie moc będzie miał finalny produkt będzie efektem testów.

W pracy w normalnych warunkach, które nie wymagają dużej mocy, ciągnik magazynuje wygenerowaną rezerwę w akumulatorach. Taki system nie marnuje energii w warunkach małego obciążenia, wykorzystuje stosunkowo mały, ale wydajny silnik i jest w stanie wydobyć ogromne ilości energii, gdy jest ona naprawdę potrzebna.

Warto tu zwrócić uwagę, że koncepcja napędu za pomocą czterech silników elektrycznych przy kołach ma prawie tyle samo lat co motoryzacja. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w pionierskich latach automobilizmu pojazdy elektryczne rozwijały się równolegle ze spalinowymi, by w końcu skończyć jako jedna ze ślepych uliczek motoryzacji, tuż obok napędu parowego.

Samochód elektryczny Lohner-Porsche w jednej z pierwszych wersji z 1900 r., fot. Jacob Lohner & Co

Eksperymenty z takim napędem tworzył m. in. Ferdynand Porsche, który pracując dla austriackiej firmy Jakob Lohner & Co. już w 1900 r. stworzył pierwsze pojazdy napędzane akumulatorami. W pewnym momencie słynny inżynier zbudował wersję z czterema silnikami przy każdym kole (przy okazji jest to pierwszy na świecie samochód z napędem na cztery koła). Samochód Lohner-Porsche potrafił pojechać zawrotne jak na ówczesne czasy 60 km/h, ale miał też sporo wad, którymi były wysoka cena oraz niemniejsza masa (pakiet akumulatorów kwasowo-ołowiowych ważył około 1,8 t).

W kolejnych modelach (1901r.) znanych jako Lohner-Porsche Semper Vivus oraz Lohner-Porsche Mixte wykorzystano napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy napędzał silniki elektryczne w piastach przednich lub tylnych kół (tylko niektóre pojazdy miały napęd na cztery koła). Zatem koncepcja zawarta w ciągnikach Auga M1 to nie rewolucja i nowość na skalę światową, tylko umiejętna i oparta na nowej technologii koncepcja, którą wszyscy dobrze znają.

Jakie są plany Grupy Auga na przyszłość?

Zdaniem dyrektora generalnego firmy Auga litewskie przedsiębiorstwo będzie dążyć do tego, aby z najnowszych ciągników mogli korzystać nie tylko rolnicy litewscy, ale także światowi. Ponadto litewska firm chciałaby, aby koszty eksploatacji ciągnika były takie same jak maszyn z silnikiem Diesla.

Z tyłu, pomiędzy kołami mieszczą się pojemniki na biometan, fot. Auga

- Jeśli chodzi o cenę, ta technologia zamienia odpady w energię i będzie tańsza niż korzystanie z tradycyjnych traktorów – zapewniał rok temu, podczas prezentacji pierwszej wersji ciągnika, szef Grupy Auga.

Czy produkcja Augi M1 ma szanse na powodzenie?

Produkcja, po testach serii przedprodukcyjnej, ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Cena traktora nie jest jeszcze znana.

Z pewnością jeśli ktoś ma rozpocząć produkcję nowoczesnego, napędzanego ekologicznymi napędami ciągnika o dużej mocy na Litwie to może to zrobić tylko Auga. Na pewno nie będzie to produkcja liczona w setkach tysięcy egzemplarzy, a hybrydowy M1 nie będzie okupować najwyższych miejsc w rankingach sprzedaży, nawet w krajach bałtyckich.

Warto jeszcze raz podkreślić, że Auga to wielka korporacja. Jedna z większych firm istniejących na Litwie. Na 39 tys. ha Auga uprawia ekologiczną pszenicę, rośliny strączkowe, rzepak, buraki cukrowe, owies i inne uprawy, w tym ekologiczne warzywa i ekologiczną paszę dla zwierząt. Gospodarstwa przedsiębiorstwa robią więcej niż wymagają tego normy ekologiczne – stosują wieloletni płodozmian, technologie bezorkowe, innowacyjne techniki uprawy roli.

Oprócz tego firma zajmuje się ekologiczną produkcją mleka i chowem bydła. Gospodarstwa Augi utrzymują około 3,4 tys. krów mlecznych i produkują ponad 25 tys. ton mleka rocznie. Oczywiście całość produkcji działa w synergii z rolnictwem ekologicznym, wykorzystując rośliny pastewne uprawiane w wyniku płodozmianu, a odpady organiczne zwierząt są wykorzystywane jako nawóz w produkcji roślinnej.

Oprócz tego w skład Grupy Auga wchodzi spółka Baltic Champs - największy hodowca pieczarek w regionie bałtyckim. W ciągu roku firma uprawia około 12 tys. ton pieczarek białych i brązowych, portobello, erini, shiitake, a także produkuje kompost do uprawy grzybów.

Auga oferuje także szeroką gamę produktów dla klientów detalicznych, w skład której wchodzą gotowe do spożycia zupy, pieczarki w puszkach, pakowane świeże i konserwowane warzywa, mleko i inne produkty.