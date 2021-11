Aukcje bez ceny minimalnej już od dzisiaj

Już w środę 24.11.2021 rozpocznie się w Meppen aukcja maszyn rolniczych organizowana przez firmę Ritchie Bros Auctioneers. By wziąć w niej udział nie trzeba nawet wychodzić z domu, gdyż aukcja odbywa się w formie online.

Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci! Sprzedane! I w tym samym czasie odgłos trzykrotnego uderzenia młotkiem aukcyjnym. Chyba większość ludzi ma właśnie takie wyobrażenie aukcji. Jednak firma Ritchie Bros Auctioneers robi to w obecnych czasach trochę inaczej.

By licytować na aukcji, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy trochę wolnego czasu, komputer z dostępem do Internetu oraz konto, na którym są środki finansowe.

Dwa rodzaje aukcji

Aukcja odbywa się na dwa sposoby. Od ubiegłego piątku na stronie Ritchie Bros trwa aukcja czasowa, na której można licytować wystawione maszyny na spokojnie - ta aukcja kończy się w najbliższy czwartek.

Drugi sposób to licytacja online, tu nie ma miejsca na zastanowienie. Maszyna wjeżdża na ring, licytator podbija cenę, kto da najwięcej staje się nowym właścicielem danego sprzętu. Sprzedaż jednej maszyny zajmuje chociaż trudno w to uwierzyć około 2 minut. Zaraz za tą sprzedaną wjeżdża następna i tak przez trzy dni, gdyż aukcja online trwa aż do piątku.

Wszystkie maszyny muszą zostać sprzedane. Ceny wywoławcze ogłaszane są przez licytatora tak szybko, że zlewają się w jeden ciąg słów trudnych do zrozumienia (nie da się tego opisać). Do sprzedania łącznie na obu typach aukcji jest 2337 pozycji od kombajnów zbożowych poprzez ciągniki rolnicze skończywszy na narzędziach warsztatowych.

Bezpieczeństwo

Wystawione na sprzedaż pozycje są sprawdzane pod kątem ewentualnych obciążeń i zastawów; są od nich wolne – jeśli jednak po zakupie nabywca stwierdzi, że jest inaczej zostanie dokonany pełny zwrot ceny zakupu.

Kupujący muszą zaakceptować fakt, iż maszyny sprzedawane są w stanie określonym jako „zastany”, czyli takim, w jakim maszyna została dostarczona przez sprzedającego na plac. Możliwe jest jednak dokonanie oględzin przez kupującego oraz nie ma obawy o pogorszenie stanu technicznego maszyny pomiędzy oględzinami a sprzedażą, gdyż sprzedający nie mają do nich dostępu.

Każda maszyna jest dość dokładnie opisana, a wraz z nią są również dostępne do wglądu zdjęcia oraz krótkie filmy z jej pracy. Jeśli jest jakiś problem z daną maszyną, to jest to opisane.

Tak wygląda przykładowa karta z opisem ciągnika. Zdjęcie: Ritchie Bros

Historia firmy

Sprzedawanie maszyn bez ceny minimalnej wydaje się być nieprawdopodobne jednak jest prawdziwe, a na dodatek w przypadku firmy Ritchie Bros Auctioneers ma długą tradycję.

Firmę założyli trzej bracia Dave, Ken i John Ritchie w miejscowości Kelowna w Kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. W roku 1958 przeprowadzili pierwszą aukcję bez ceny minimalnej nadwyżek magazynowych swojego sklepu meblowego w czasie której uzyskali 2000 dolarów kanadyjskich za które spłacili zadłużenie w banku.

Już w roku 1963 przeprowadzili pierwszą aukcję urządzeń przemysłowych, na której sprzedali towar o wartości 600 tys. dolarów. W latach 70, rozpoczęła się ekspansja firmy w Ameryce Północnej, a w latach 80. odbyła się pierwsza aukcja na terenie Europy.

Do roku 1985 Ritchie Bros sprzedał urządzenia za miliard dolarów. W latach 90. firma zanotowała udany debiut w Australii, Azji i Bliskim Wschodzie. W roku 1998 udało się firmie osiągnąć przychody na poziomie miliarda dolarów, również od tego samego roku firma stała się spółką publiczną i jest notowana na giełdach w Nowym Jorku i Toronto.

Rok 2003 był rokiem debiutu marki w Afryce. Obecnie firma jest globalna w pełnym tego słowa znaczeniu i posiada 110 oddziałów na całym świecie.

Wszystkie aukcje Ritchie Bros mają charakter nieograniczony – oznacza to brak minimalnych ofert i brak minimalnych cen, a każda pozycja sprzedawana jest osobie, która w dniu aukcji wylicytowała najwyższą cenę.

Niedozwolone jest również licytowanie własnych przedmiotów przez sprzedających lub odkupienie tych przedmiotów, co oznacza, że jedynie działający w sposób legalny uczestnicy są w stanie podnieść cenę.