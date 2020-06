Austriacki Lindner ma się dobrze

Lindner to mało znana u nas marka, a zarazem jeden z niewielu niezależnych producentów ciągników jacy pozostali jeszcze w Europie.

Rodzinna firma Lindner zaczęła swoją działalność w 1946 roku od produkcji narzędzi do obróbki drewna. Swoją siedzibę ma w Kundl, w kraju związkowym Tyrol.

Mniejszy brat Fendt’a

W firmie Lindner produkowane są dwie serie ciągników Geotrac i Lintrac oraz uniwersalne pojazdy pod nazwą Unitrac. Wszystkie maszyny dostępne są w wersjach rolniczych i komunalnych.

Największy ciągnik produkowany przez Austriaków to model Geotrac 134 ep o mocy maksymalnej 144 KM. Traktory Lindner, jak opisuje je sam producent, zostały zaprojektowane do pracy w trudnych, górskich warunkach. Spełnią wymagania najbardziej wymagających klientów, a docenią je szczególnie użytkownicy prowadzący gospodarstwa oparte na produkcji zielonek.

Od siebie napiszmy, że są to drogie, ale bardzo bogato wyposażone ciągniki. Dla przykładu seria Lintrac o mocy od 102 do 136 KM – zaprojektowana i przeznaczona szczególnie do prac na terenach pochyłych dzięki obniżonemu środkowi ciężkości – jeszcze do niedawna była oferowana tylko z bezstopniowymi skrzyniami biegów. Ponadto w opcji do modeli z tej rodziny można zamówić skrętną tylną oś. Ciągniki Lintrac to tak właściwie połączenie koncepcji ciągnika z ładowarką teleskopową.

Jeśli chodzi o cenę to na rynku austriackim startuje ona w przypadku wspomnianego wcześniej typu Geotrac 134 ep od 104 760 euro brutto, a to i tak nie jest najdroższa (mimo iż najsilniejsza) pozycja w cenniku. Można więc spokojnie napisać, że pod względem rozwiązań technicznych i cen to trochę taki mniejszy brat Fendt’a. W naszym kraju oficjalnym przedstawicielem firmy Lindner jest spółka Hydro-Masz z Zapola.

Udany rok budżetowy 2019/2020

W roku obrotowym 2019/2020 (w Austrii dla firm z branży rolnej kończy się on 31 marca) Lindner wyprodukował 1200 ciągników oraz uniwersalnych nośników maszyn w fabryce w Kundl, która zatrudnia 239 osób. Obroty wzrosły o cztery procent do ponad 82 mln euro, a ciągnik Lintrac 90 został po raz pierwszy najlepiej sprzedającym się modelem marki Lindner.

Głównym rynkiem zbytu dla ciągników Lindner pozostaje oczywiście Austria, ale odsetek eksportu wyniósł ponad połowę, a dokładniej 52 proc. Czołowymi zagranicznymi odbiorcami pozostają nadal Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy oraz Słowenia. David Lindner, kierownik eksportu dodał jednak, że austriacka firma ma za sobą udane 12 miesięcy również w Szwecji i Danii, a nawet udało się dostarczyć pierwsze osiem modeli Lintrac do Kanady.

Dane te pokazują, że tyrolski producent poradził sobie wyjątkowo dobrze z problemami związanymi z epidemią koronawirusa – przerwa produkcyjna trwała dwa tygodnie. Hermann Lindner, prezes spółki jest jednak ostrożny z optymizmem co do przyszłość i zauważa, że ceny produktów rolnych a co za tym żywności wzrosną.

Nowe modele i wersje

Lindner rozpoczął seryjną produkcję nowych modeli z serii Lintrac. Chodzi o ciągniki Lintrac 130 z bezstopniową przekładnią oferujący moc 136 KM oraz Lintrac 115 LS i 95 LS (122 i 102 KM) z po raz pierwszy zastosowaną w tej serii skrzynią powershift.

Jesienią tego roku z kolei ma zostać zaprezentowany uniwersalny pojazd z bezstopniową skrzynią Unitrac 122 LDrive. Model ten będzie dysponował mocą 122 KM (pojemność skokowa 3,6 litra, moment obrotowy 500 Nm) a przeznaczony będzie głownie do ciężkich zastosowań transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, leśnych oraz do obsługi stoków narciarskich.