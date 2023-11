Kioti w tym roku w Polsce wprowadziło na rynek nowe ciągniki serii HX, ale oczywiście nie jest to ostatnie słowo Koreańczyków w sprawie rozwoju marki. Przed nami kolejne premiery. Jedną z nowości, nad którą pracuje koncern Daedong, do którego należy marka Kioti, są systemy jazdy autonomicznej.

Koncern Daedong potwierdził niedawno, że ciągnik HX i kombajn DH6135 (kombajnów jeszcze nie znajdziemy w europejskiej ofercie firmy), które posiadały już pewne autonomiczne funkcje pracy, zdały egzamin krajowy autonomicznej jazdy na wprost i w zakrętach, według standardu pracy autonomicznej na poziomie 3.

Według standardów koreańskich autonomiczna jazda maszyn rolniczych w dzieli się na: poziom O – zdalne sterowanie, poziom 1 – automatyczne sterowanie, poziom 2 – jazda autonomiczna, poziom 3 – praca autonomiczna, poziom 4 – praca autonomiczna bezzałogowa.

W pierwszym etapie maszyna rolnicza wykonuje autonomiczną jazdę wyłącznie po linii prostej, w drugim etapie maszyna rolnicza porusza się autonomicznie, kontrolując linię prostą/skręt/prędkość bez manipulacji, zgodnie ze ścieżką pracy utworzoną wcześniej. W trzecim etapie maszyna rolnicza wykonuje pracę autonomiczną, podążając ścieżką roboczą, bez kierowania i kontroli pracy przez kierowcę. Etap czwarty to elementy sztucznej inteligencji (AI) umożliwiające bezzałogową autonomiczną pracę bez operatora.

Świat autonomicznych maszyn rolniczych z Kioti

W latach 2019 i 2021 firma Daedong wprowadził autonomiczne maszyny - były to siewnik i traktor do sadzenia ryżu. Teraz w sposób autonomiczny jeżdżą już najnowsze ciągniki serii HX oraz kombajn DH6135. Produkty Daedong przeszły rządowy test, który wymaga, aby maszyny rolnicze poruszały się prosto wzdłuż wygenerowanej przez siebie ścieżki roboczej, bez odchyleń w granicach ± 7 cm błędu oraz kontrolowały pracę podczas skręcania.

Co w tej informacji najważniejszy jest fakt, że Daedong wypuści na rynek wymienione produkty już w czwartym kwartale tego roku – oczywiście na razie tylko na rynek koreański. Do 2026 r. Kioti ma dysponować autonomicznym ciągnikiem na poziomie czwartym.

Autonomiczny ciągnik Kioti HX i kombajn DH6135 korzystają z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS), dobrze znanego jako GPS oraz ultraprecyzyjnych informacji o lokalizacji (RTK, Real-Time Kinematic).

Dokładność pozycjonowania maszyn rolniczych mieści się w granicach 2cm, a maksymalny błąd podczas pracy to ok. 7cm. W związku z tym RTK jest technologią umożliwiającą wysoce precyzyjną jazdę autonomiczną poprzez dokładne pozyskiwanie informacji o lokalizacji maszyn rolniczych z dokładnością do kilku metrów, otrzymywanych z GNSS na poziomie centymetra ze stacji referencyjnej.

- Daedong miał wizję bezzałogowych maszyn rolniczych już 10 lat temu i przygotowywał się do niej, po czym w tym roku zdał rządowy test na jazdę autonomiczną. Zabezpieczyliśmy jedną z kluczowych technologii potrzebnych do rozwoju robotów rolniczych i będziemy rozwijać bezzałogowe maszyny rolnicze oraz roboty rolnicze oparte na sztucznej inteligencji, a także budować rozwiązania i platformy rolnicze w ramach wizji rolnictwa precyzyjnego i bezzałogowych prac rolniczych – powiedział Won Won-hyeon, dyrektor generalny Daedong.

Nowości Kioti na Agritechnice

Autonomiczne Kioti w Europie to daleka przyszłość, dlatego my na razie skupiamy się na nowościach firmy Kioti, tu i teraz. Na Agitechnice pojawią się premierowe ciągniki serii HX o mocach 130 i 140 KM. Jak będą wyglądać i czym charakteryzować opowiemy podczas naszej wizyty w Hanowerze.