Wracamy do Alzacji i pokazu nowych maszyn firmy Kuhn. Z pewnością jedną z większych gwiazd tego wydarzenia był samojezdny wóz paszowy Aura, czyli nowa generacja automatycznych systemów zadawania pasz w hodowlach bydła mlecznego i ubojowego. Jaka jest tajemnica tego pojazdu?

Samojezdny wóz paszowy Aura był już gdzieniegdzie pokazywany i zdobył nawet kilka prestiżowych nagród. Po raz pierwszy można było go zobaczyć we wrześniu 2021 r. na targach Space w Rennes we Francji. W międzyczasie wóz paszowy Kuhna otrzymał m. in. nagrodę Innov’Space (wrzesień 2020), Sima Awards (luty 2021) czy Inel D’Or (wrzesień 2021).

Jednak cały czas była to maszyna prototypowa, przedprodukcyjna i pokazowa. Dopiero teraz, w lipcu 2023 r., dziennikarze z całej Europy mogli zobaczyć Aurę po raz pierwszy na żywo, choć dziennikarze z Francji już rok temu oglądali oryginalne urządzenie przy pracy.

W tej chwili Aura jest już w sprzedaży we Francji i do roku 2024 tak zostanie. Kilka gospodarstw zdecydowało się już na zakup pojazdu. Na rynku międzynarodowym maszyna pojawi się na początku 2025 r.

Samojezdny wóz paszowy Aura zrobi robotę za ciebie

Wyposażony w pokładowy moduł ładujący, Aura oferuje rolnikom wszystkie funkcje wozu, od załadunku, ważenia, mieszania, zadawania i przesuwania dawek pokarmowych oraz raportowania wykonanych zadań.

Aura jest wyposażona w wielofunkcyjny frez załadowczy do wszystkich rodzajów kiszonki oraz włókien, takich jak siano, słoma i sianokiszonka. Rozmiary frezu zaprojektowano tak, by zmniejszyć zużycie energii, a jego przedłużenie stanowi przenośnik załadowczy.

Kuhn Aura, fot. K.Pawłowski

Aby zwiększyć wydajność, zespół frez-przenośnik przesuwa się na boki na całej szerokości maszyny, co zapewnia przesuwanie paszy przy pobieraniu przy minimalnym przemieszczaniu się maszyny do silosu, co oczywiście oszczędza ceny czas. Pozostałe składniki dawki pokarmowej (koncentraty i dodatki mineralne) są ładowane za pomocą obwodowych ślimaków umieszczonych na poziomie różnych zapasów w gospodarstwie hodowlanym.

Komunikacja odbywa się przez WiFi z użyciem modułów Kuhn External Control. Po umieszczeniu zbiornika mieszającego pod ślimakiem, Aura uruchamia program napełniania danym składnikiem z dużą precyzją.

Aura zrobi, zważy i wymiesza pokarm

Zadania wysyłane przez rolnika wprowadzane są do programu do zarządzania zadawaniem pasz Kuhn Librafeed. Odnotowuje on dokładne ilości każdego składnika, a także miejsca zadawania pasz oraz liczbę dziennych dystrybucji. Maszyna potem skrupulatnie przestrzega tych informacji i precyzyjnie przygotowuje żądane przez rolnika porcje mieszanki. Urządzenia oczywiście posiada pokładowy system ważenia z dokładnością do kilograma, więc o pomyłce mowy nie ma.

Zbiornik mieszający maszyny posiada pojemność 3 m3 z dwoma pionowymi ślimakami. Wybór dwóch ślimaków wynika z mniejszego zapotrzebowania na moc w porównaniu z jednym ślimakiem o większej średnicy. W efekcie Aura może dostarczać dzienną dawkę paszy dla stad liczących do 280 krów mlecznych oraz ich wszystkich jałówek.

W celu zapewnienia dłuższej żywotności części mających kontakt z mieszanką, dolna część zbiornika oraz wszystkie ślimaki wykonane są w technologii K-Nox, która gwarantuje sześciokrotnie dłuższą żywotność niż gatunki stali tradycyjnie stosowane w zaczepianych lub samojezdnych wozach paszowych.

Sterowanie maszyną jest banalnie proste. Podstawą jest dobre ustawienie maszyny w danym gospodarstwie, fot. K.Pawłowski

Podobnie jak dostępne na rynku automatyczne podajniki, również Aura zapewnia wielodniowe podawanie pasz zaprogramowanych przez rolnika w programie Kuhn Librafeed godzinach i z ustawioną przez niego częstotliwością.

Gotową paszę dystrybuuje się z wykorzystaniem poprzecznej taśmy, którą można rozładowywać z prawej lub lewej strony maszyny. Taśma umieszczona jest z tyłu maszyny, więc w przypadku budynków z wjazdem tylko z jednej strony, dystrybucja paszy odbywa się już od pierwszej przegrody stanowiskowej. Równocześnie Aura za pomocą obrotowych szczotek podsuwających pokos może przesunąć nie zjedzony pokarm jak najbliżej przegrody stanowiskowej. Szczotki umożliwiają przesuwanie dawki pokarmowej w prawo i/lub w lewo.

Jak działa Aura?

Maszyna Kuhna posiada dwa tryby sterowania: na zewnątrz budynków gospodarskich z wykorzystaniem bezabonamentowego systemu RTK GPS sprzężonego z odometrią, a wewnątrz budynków z wykorzystaniem technologii Lidar. Precyzja przemieszczania się maszyny określana jest w centymetrach.

Poprzeczne taśmy dystrybucyjne oraz szczotki zgarniające paszę, fot. K.Pawłowski

W przypadku utraty sygnału GPS, odometria umożliwia wozowi paszowemu Aura precyzyjne określenie pozycji i odległości do pokonania. Aura porusza się po wirtualnych torach zapisanych w interfejsie programu Kuhn Farm Track, co pozwala rolnikowi na dostosowanie prędkości maszyny na różnych trasach. Poza tym Kuhn Farm Track umożliwia rolnikowi tymczasowe zamknięcie niektórych tras, w zależności od aktualnego zapotrzebowania w gospodarstwie.

Umiejętność pokonywania zboczy wynosi w przypadku Aury do 20 proc., co sprawia, że w większości gospodarstw chcących zautomatyzować karmienie, maszyna nie wymaga specjalnych posadzek ani dostosowania terenu.

Mimo wszelkich systemów bezpieczeństwa, na nadwoziu zamontowano także przycisk stop, którym po naciśnięciu możemy zatrzymać maszynę, fot. K.Pawłowski

Kuhn Aura jest maszyną w pełni autonomiczną, która musi spełniać obowiązujące standardy. Dzięki systemowi bezpieczeństwa, na który składają się czujniki radarowe, laserowe i ultradźwiękowe, a także okalające maszynę „wrażliwe krawędzie”, Aura nie wjedzie w nic przypadkowego, ani w osoby czy zwierzęta. Na początku projektu Aura firma Kuhn dołączyła do grupy roboczej opracowującej normę ISO3991 dotyczącą zrobotyzowanych systemów żywienia.

Proces integracji maszyny w danym gospodarstwie obejmuje szereg ważnych kroków, gwarantujących rolnikowi pełne dostosowanie wozu paszowego do otoczenia zgodnie z obowiązującymi normami (wstępna wizyta bezpieczeństwa, wizyta Safety Check itp.).

Aura na razie spalinowa

W tej Aura jest napędzana silnikiem spalinowym. Silnik marki Kohler Stage V o mocy 56 KM (42 kW). Zużycie paliwa producent określa jako niskie (od 3,8 do 4,2 litra na godzinę, w zależności od wykonywanego zadania).

Opcjonalnie od roku 2025 zostanie wprowadzona wersja elektryczna, Aura-e będzie posiadać wszystkie funkcje dotychczasowej maszyny, ale będzie poruszała się bezszelestnie i bez spalin.

Cena maszyny we Francji to w tej chwili ok. 216 tys. euro.

Więcej maszyn autonomicznych Kuhna

Marka Kuhn na spotkaniu w Alzacji zapowiedziała premierę nowego robota polowego o imieniu Karl. Francuski producent zaprezentuje maszynę dopiero w listopadzie 2023 r. podczas targów Agritechnica w Hanowerze.

- Karl jest naszą odpowiedzią na autonomiczną produkcję roślinną. Karl nie pochodzi od traktora i był projektowany z punktu widzenia maszyn polowych – powiedział Thierry Krier, dyrektor generalny firmy Kuhn.

Na temat Karla wiemy na razie nie wiele, fot. K.Pawłowski

Na razie Kuhn nie chce zdradzić co dokładnie będzie mógł robić na polu autonomiczny Karl. Z pewnością będzie to kilka czynności, m. in. sianie, opryskiwanie, nawożenie. Co jeszcze i w jaki sposób? Dowiemy się na jesieni.

Autonomiczny pojazd polowy Kuhna pokazany w Hanowerze będzie gotową maszyną. Dokładnie tak będzie wyglądał jak trafi do sprzedaży. A kiedy to nastąpi? Krier odpowiedział, że wkrótce „być może za kilka miesięcy, kilka lat, ale na pewno nie dekad”.