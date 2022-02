Autonomiczne roboty polowe Robotti są już dostępne w Polsce

Firma Vantage Polska, zajmująca się rolnictwem precyzyjnym będzie dostarczać i serwisować duńskie roboty polowe. Sprzęt będzie min. siał, pielił i pryskał.

Duńska firma Agrointelli sukcesywnie poszerza listę europejskich dystrybutorów swojego robota. Teraz nadszedł czas na polski rynek. W ubiegłym tygodniu firma Vantage Polska (PrecyzyjneRolnictwo.com) podpisała umowę z Agrointelli na dostarczenie Robotti do polskich rolników.

„Jesteśmy pasjonatami” – tak określają siebie nowi dystrybutorzy. To dobra kombinacja z innowacyjnymi producentami Robotti, którzy oczekują dobrych rezultatów tejże współpracy.

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla rolników!

Vantage Polska

Firma PrecyzyjneRolnictwo.com powstała w 2004 r. W 2007 została autoryzowanym dilerem systemów Trimble. W 2018 firma przyjęła nazwę Vantage, która zrzesza globalną markę Trimble, skupiając dystrybutorów o szczególnie wysokim poziomie technologicznym. Jednakże, powszechnie znana nazwa firmy - Precyzyjne Rolnictwo - pozostała wizytówką firmy, jako że to jest właśnie jej główny cel.

- Wprowadzenie Robotti do naszego portfolio było naturalnym krokiem rozwoju Vantage Polska, uzupełniając nasz pakiet rolnictwa precyzyjnego w pojazd autonomiczny. To krok w kierunku Rolnictwa 4.0. Autonomia jest już obecna na trawnikach, w domach, niedługo na drogach i naszym zdaniem powinna już dawno istnieć na polach – mówi jeden z dyrektorów Vantage Polska, Piotr Pawłowski.

Zespół Vantage Polska nazywa siebie „rock’n’rollową” firmą stworzoną przez ludzi z pasją. fot. mat. prasowe

Pierwsi potencjalni klienci

Według Vantage Polska, pierwszymi polskimi klientami Robotti będą pasjonaci – ludzie odważni i bardzo świadomi, a za nimi będą podążać pozostali. Innym ważnym kręgiem zainteresowania będzie warzywnictwo, w którym wyeliminowano dużą ilość chemii i w którym brakuje rąk do pracy. Robotti może zastąpić dziesiątki osób. Kolejną grupą będą gospodarstwa reprezentujące wysoki poziom technologiczny, posiadające już systemy rolnictwa precyzyjnego.

- To są grupy naszych obecnych klientów, którym zaprezentujemy Robotti. A dlaczego akurat Robotti? Spodobał nam się z tego względu, że jest to kompletny system, oferujący pełne wsparcie i rozwiązania. Przyglądaliśmy się również innym robotom, ale zauważyliśmy, że to nie są jeszcze skończone projekty. Kiedy zobaczyliśmy, że Agrointelli buduje sieć dystrybutorów, podjęliśmy działanie – dodaje Piotr Pawłowski.

Firma Vantage wybrała Robotti spośród innych robotów polowych, gdyż jest to w pełni skończony projekt, oferujący pełne wsparcie i rozwiązania. fot. mat. prasowe

Wspólnie w kierunku sukcesu na polskim rynku

Firma Agrointelli, od założenia w 2015 roku, znacznie się powiększyła, ale mentalność pozostała taka sama. Innowacyjność i nieszablonowy sposób myślenia są podstawą firmy. Takie podejście, uczyniło Robotti w pełni przygotowanym produktem gotowym do sprzedaży. Polka, Kamila Torrielli (z domu Smołucha) była częścią tej podroży od samego początku. Teraz obserwuje jak robot wchodzi na polski rynek i jest podekscytowana nową współpracą z firmą o podobnych wartościach do Agrointelli.

− Będąc częścią tej ekscytującej drogi rozwoju firmy Agrointelli i powstawania Robotti, mogę powiedzieć, że czekałam na ten moment przez ostatnie 7 lat - moment wprowadzenia naszej technologii do mojego kraju. Rolnictwo jest w Polsce bardzo ważne, a rynek jest pełen możliwości. Precyzyjne narzędzia odgrywają coraz większą rolę, czego dowodem są dobre wyniki Vantage Polska. Nowi koledzy z Vantage Polska nazywają siebie „rock’n’rollową” firmą, stworzoną przez ludzi z pasją i nasze pierwsze wrażenie to potwierdza - potrzebujemy więcej dystrybutorów takiego kalibru. Na koniec dodam, że będąc córką polskich rolników i dorastając na gospodarstwie, jestem dumna i nie mogę się doczekać by zobaczyć Robotti w akcji, w Polsce – mówi Kamila Torrielli z działu marketingu Agrointelli.

Robot występuje w dwóch wersjach, w zależności od ciężkości prac. fot. mat. prasowe.

Charakterystyka Robotti

Robotti jest produktem duńskiej firmy Agrointelli i jest jednym z najbardziej zaawansowanych robotów rolniczych na świecie. Jest napędzany silnikiem wysokoprężnym oraz ma standardowy trzypunktowy układ zawieszenia.

Dzięki temu Robotti możne być wyposażony w standardowe narzędzia rolnicze do wykonywania różnych prac polowych przez cały sezon. Istnieją dwa modele Robotti– 150D i LR. Robotti150D posiada przystawkę odbioru mocy (WOM) i dwa silniki, z których jeden obsługuje wyłącznie WOM. Robotti LR jest przeznaczony do pracy bez WOM, posiada jeden silnik, 300 litrowy zbiornik oleju napędowego i udźwig 1250 kg.