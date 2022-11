W naszej relacji z paryskich targów SIMA 2022 wspomnieliśmy o ciągniku Case IH Magnum wyposażonym w system Raven Autonomy. Jak to działa? Czy dzięki nowym technologiom ciągniki Case IH i New Holland wkrótce będą w pełni autonomiczne?

W Paryżu po raz pierwszy pokazano ciągniki wyposażone w unikalny system należącej do CNH firmy Raven. Głównym bohaterem był Case IH Magnum, ale na stoisku New Hollanda pokazano ciągnik serii T8 także posiadający na pokładzie sprzęt do jazdy autonomicznej.

Według CNH to duże osiągnięcie w rolnictwie pozwalające rozwiązać problem braku rąk do pracy przy żniwach, kiedy to autonomiczny ciągnik z przyczepą do zboża może zapewnić rolnikom nowy poziom produktywności.

Testy wykazały oszczędność czasu i mniej błędów

Dzięki technologii Raven Autonomy rolnik ma możliwość monitorowania, synchronizacji i nawet sterowania ciągnikiem bez kierowcy z tabletu w kabinie kombajnu. Oprócz oszczędności pracy, testy w terenie wykazały mniejsze rozsypywanie ziarna i mniej błędów.

- Integracja bezobsługowej technologii rolniczej firmy Raven z mocą ciągnika Magnum zapewniła niezwykle korzystne rozwiązanie do prac żniwnych, szczególnie na dzisiejszym rynku o ograniczonej sile roboczej. To osiągnięcie jest kolejnym krokiem Case IH na drodze do autonomii - powiedział Chris Dempsey, globalny dyrektor Case IH ds. technologii precyzyjnych.

Bezzałogowa obsługa ciągnika z kabiny kombajnu

Ciągnik Case IH Magnum z systemem Raven Autonomy umożliwia operatorowi kombajnu pełną kontrolę nad prędkością pojazdu, synchronizacją kombajnu z ciągnikiem oraz rozładunkiem plonu do przyczepy na zboże.

Aby rozpocząć pracę operator kombajnu musi ustawić granice pola i miejsca postoju. Traktor korzysta z GPS i systemu percepcji, by automatycznie manewrować wokół przeszkód, takich jak ogrodzenia i niezebrane plony. Ciągnik potrafi powrócić do wyznaczonego obszaru rozładunku po zakończeniu żądanego zadania. Co najważniejsze cała operacja jest wykonywana przez jednego operatora w kombajnie.

Do całości dochodzi cały system teleinformatyczny do zarządzania flotą. Rolnik może śledzić pracę kombajnów w czasie rzeczywistym, analizować wydajność ciągnika i kombajnu, stan paliwa i czas pracy oraz monitorować lokalizację wszystkich maszyn w czasie rzeczywistym.

Raven – specjaliści od nowości

Specjalizująca się w nowoczesnych technologiach amerykańska firma Raven została przejęta przez CNH Industrial w listopadzie 2021 r. Dzięki temu rolnicy mogą spodziewać się kolejnych autonomicznych rozwiązań w przyszłości.

Współpraca marek Case IH i Raven została ogłoszona w 2022 r. na targach Farm Progress Show 2022 w Boone w stanie Iowa w USA. Obie marki zaprezentowały wówczas autonomiczny rozsiewacz Case IH Trident 5550 wyposażony w system Raven Autonomy. Był to pierwszy tego typu sprzęt w branży.