Autonomiczny nośnik narzędzi z Norwegii

Norweska firma Autoagri zaprezentowała zaprojektowany przez siebie autonomiczny nośnik narzędzi.

Prezentacja pierwszego prototypu nośnika narzędzi Autoagri miała miejsce w maju tego roku. Odbyła się ona w siedzibie firmy Autoagri w Leksvik miejscowości położonej w regionie Trøndelag jakieś półtorej godziny drogi na północ od Trondheim. Firma prezentująca robota została założona w roku 2018.

Jego producent podczas prezentacji podkreślił, że nośnik Autoagri nie ma być konkurencją dla klasycznego ciągnika rolniczego, ale ma go uzupełniać. Według jego twórców nośnik będzie można wykorzystać do prac takich jak koszenie trawy, siew, odchwaszczanie mechaniczne czy wykonywanie oprysków.

Są to zadania, w których często jedzie się bardzo wolno. Jest to dla kierowcy praca monotonna i żmudna, wymagająca jednocześnie dużej precyzji. - mówi Jostein Sandvik, dyrektor generalny Autoagri.

Trzy tryby pracy

Autonomiczny nośnik narzędzi może pracować samodzielnie, być kierowany przez człowieka za pomocą pilota lub tez działać w parze z klasycznym ciągnikiem ( oczywiście po jego odpowiednim przystosowaniu)

Autoagri jest wyposażony w cztery koła skrętne. Każde z kół posiada swój własny silnik elektryczny odpowiedzialny za skręt co pozwala na wykonanie nawrotu niemal w miejscu, oraz jazdę np. bokiem. Z kolei każde z kół jest napędzane indywidualnym silnikiem elektrycznym. Nośnik jest wyposażony w system GPS oraz czujniki monitorujące położenie ciągnika w trybie rzeczywistym.

Nośnik narzędzi może współpracować z maszynami zawieszanymi dostępnymi już na rynku i wykorzystywanymi do pracy z klasycznymi ciągnikami. Do tego celu producenci Autoagri wykorzystali klasyczny układ tylnego zawieszenia ( kategorii II) ze standardowym wyjściem WOM. Nośnik narzędzi waży 2,4 t i może podnieść 2 t. Dzięki temu cały zestaw będzie mniej zagęszczał glebę.

Robot Autoagri został wyposażony w klasyczny TUZ kategorii II. Zdjęcie: Autoagri

- Może przewozić ciężkie narzędzia, ponieważ wiesza się je na środku, a nie z tyłu jak na ciągniku. Ciągnik musi mieć ponad pięć ton, aby poradzić sobie z takim ładunkiem, ponieważ może on przechylić się do tyłu z przednimi kołami w powietrzu - podkreśla Jostein Sandvik, dyrektor generalny Autoagri.

Pierwsza dostawa nośnika narzędzi do klienta jest zaplanowana na rok 2022. Jego producent podkreśla, że robot pracuje w weekendy i w nocy bez narzekania. Autoagr planuje produkcję dwóch modeli robota: całkowicie elektrycznej oraz hybrydowej. Również rozstaw kół będzie zmienny tak by dostosować nośnik do racy przy produkcji warzyw.

Na tą chwilę nie ma jeszcze przepisów regulujących pracę robota autonomicznego na polach.

Jak radzi sobie robot Autoagri przy mulczowaniu trawy możecie zobaczyć na poniższym filmiku.

Klasyczne ciągniki kupicie na www.gieldarolna.pl