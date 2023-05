Na czym polega prawidłowy wysiew nasion, jak go wykonać? Firma Horsch zorganizowała w Polsce cykl spotkań pod nazwą "Seminarium siewu", gdzie wyjaśnia zagadnienie i prezentuje trzy rodzaje siewników: Avatar, Focus i Pronto.

Spotkanie w Grodkowie w firmie Agro As było pierwszym z cyklu "Seminarium siewu".

Jak siać? Warunki się zmieniają

W pierwszej części wystąpił przedstawiciel niemieckiej firmy Michael Braun, który specjalizuje się w zagadnieniach technologii siewu. W obrazowy sposób przedstawił doświadczenia firmy m.in. w zależności w sposobach uprawy i wschodach oraz wzroście roślin, uwzględniając m.in. warunki wilgotnościowe i cieplne występujące na polu.

Podkreślił on m.in. to, że w całej uprawie niezwykle ważne są takie czynniki jak: wykorzystanie wody przez rośliny (generalnie lata są coraz bardziej suche), ale też płodozmian. Ponadto nie należy nastawiać się na jednakowy typ uprawy rok do roku, bo warunki bywają zmienne, czego przykładem jest chociażby tegoroczna mokra i zimna wiosna.

Trzy maszyny - trzy technologie

Podczas prezentacji sprzętu pokazano trzy maszyny stosowane w trzech technologiach siewu.

Pierwsza z nich to siewnik Horsch Avatar, który służy do siewu bezporśredniego. Kolejną jest Focus TD, przystosowany do siewu pasowego. Z kolei siewnik Pronto to maszyna znana już od ok. 20 lat, która jest przykładem maszyny uniwersalnej z możliwością stosowania w uprawioną glebę.

Paweł Baurycza z Horsch Polska podkreślił możliwość szerokiej konfiguracji zaprezentowanych maszyn. Przykładem może być doposażenie siewnika Focus w dodatkowy siewnik Minidrill, który może służyć do siewu przepaku, mikrogranulatów czy nasion rośliny-wsiewki.