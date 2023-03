Rzadko spotkać można tak liczne stado maszyn tego samego producenta w jednym gospodarstwie. Pan Sławomir Jezierski, rolnik z Radecznicy na Lubelszczyźnie posiada obecnie aż 7 różnych maszyn marki New Holland. Oprócz pięciu ciągników rolniczych są to również ładowarka teleskopowa oraz kombajn zbożowy.

Jak zaczęła się przygoda rolnika z niebieskimi ciągnikami? Co skłoniło go do zainteresowania się marką New Holland? Czy z perspektywy czasu była to dobra decyzja? Sprawdźmy to.

Zagraniczne doświadczenia

Opisywany rolnik jako dwudziestoparolatek pod koniec studiów miał okazję pracować w irlandzkim gospodarstwie, gdzie użytkowanych było ok. 30 ciągników niemalże wszystkich producentów.

– Od starszych Same, przez Landini, New Hollandy, John Deere’y, czy chociażby Valtry. Zaciekawiło mnie to, że spośród tylu marek, to właśnie New Holland wygrywał niską awaryjnością, a przy okazji był nieco tańszy od konkurencji – zarówno na rynku nowych, jak i używanych maszyn. Postanowiłem więc rozwijając swoje gospodarstwo postawić właśnie na te niebieskie ciągniki, stopniowo zastępując nimi posiadane wówczas i niestety często psujące się Zetory – wyjaśnia Jezierski. W ten sposób na przestrzeni paru lat zakupionych zostało kilka New Hollandów, zarówno nowych, jak i używanych.

Początek przygody z New Hollandem

Jako pierwszy w gospodarstwie został zakupiony New Holland TS115. Była to wówczas 4-letnia maszyna używana z przebiegiem 4 tys. godzin. Przez następne 12 lat ciągnik przepracował bezawaryjnie, służąc jako główny koń pociągowy w 40-hektarowym gospodarstwie.

Aktualnie najstarszy ciągnik w stadzie New Holland TS100 - maszyna, która nie chce się psuć fot. Tomasz Kuchta

W tym czasie właściciel skrupulatnie wylicza, iż dwukrotnie wymieniony został rozrusznik oraz jednej wymiany wymagał alternator.

W dalszej kolejności Zetor 7341, użytkowany od nowości w gospodarstwie, został zastąpiony używanym New Hollandem TS100 z przebiegiem 4,6 tys. godzin. Pracuje on u Pana Sławomira Jezierskiego do dzisiaj i jak sam właściciel zaznacza, wciąż nie chce się psuć.

- Było to dla mnie zdumiewające, że TS100 miał dwukrotnie większy przebieg od Zetora, a w odróżnieniu od czeskiego traktora zupełnie nie wymagał napraw – dodaje rolnik.

Serwis wyprzedzający

W 2009 roku zakupiony został nowy New Holland T6070 i do dnia dzisiejszego przepracował 5 tys. godzin. Przy 800 godzinach traktor miał drobny wyciek na przednim moście, jednak zostało to naprawione przez ASO w ramach akcji serwisowej.

Ciągnik bezawaryjnie wytrzymał do przebiegu 4 tys. godzin i wówczas za namową znajomego mechanika wykonany został serwis wyprzedzający, mający na celu wyeliminowanie potencjalnych usterek, które mogłyby niebawem wystąpić.

Największy w stadzie New Holland T7070 fot. YouTube/AgroQub

Mamy w okolicy dobrego mechanika, który w przeszłości pracował w ASO i doskonale zna się na tych ciągnikach i z dużą dozą pewności może powiedzieć co się zepsuje i plus minus przy jakim przebiegu. W związku z tym z takim wyprzedzającym serwisem można zapobiec pewnym większym awariom – wyjaśnia Jezierski.

Wówczas wymieniono krzyżaki na wale napędowym od przedniego napędu, łożysko na podporze wału w skrzyni biegów, tarczki do załączania przedniego napędu i to wszystko nie dlatego, że się zepsuło, tylko dlatego, ze mogło się w przyszłości zepsuć, doprowadzając do większych awarii. Dodatkowo wymieniono jedno tylne ramię podnośnika. Koszt części razem z robocizną wyniósł wówczas rolnika ok. 7 tys. zł, a następnie aż do dzisiaj maszyna wciąż pozostaje bezawaryjna.

Potrzeba więcej mocy

W międzyczasie zakupiony został nowy New Holland T6150 Auto Command w 2015 r. Dzisiaj ma on 3,2 tys. godzin i w swojej historii nie miał ani jednej usterki, pomimo że pracował z naprawdę ciężkimi maszynami np. agregatem uprawowo-siewnym o wadze ok. 4 t wraz z zasypem. Niedawno pojawił się w nim pierwszy wyciek z okolicy alternatora, co będzie należało naprawić w wolnej chwili.

New Holland T6150 Auto Command przepracował w gospodarstwie 3200 godzin i w tym czasie nie zaliczył ani jednej awarii fot. Tomasz Kuchta

Powiększając gospodarstwo i potrzebując większego konia pociągowego, rolnik zdecydował się dokupić model T7030. Był on zakupiony jako używany i w momencie zakupu miał 7 tys. godzin.

Z dokumentacji udostępnionej przez ASO wynikało, iż jeszcze w Niemczech miał on przeprowadzony remont przedniego napędu oraz wymienioną piastę w przednim kole. Obecnie ciągnik ma przepracowane 9 tys. godzin, a w międzyczasie wymiany wymagało sprzęgło wiskotyczne, reanimacji poddano klimatyzację oraz przeprowadzono naprawę skrzyni, która na szczęście okazała się stosunkowo łatwa do wykonania.

Wchodząc w uprawę bezorkową dostrzeżono, iż do 3-metrowego kultywatora potrzeba ciągnika o mocy 220-230 KM, dlatego niedawno zakupiony został New Holland T7070 z przebiegiem 6,6 tys. godzin.

Do zbiorów w gospodarstwie wykorzystywany jest bardzo wydajny kombajn New Holland CR9070 fot. YouTube/AgroQub

Na pytanie, którym ciągnikiem najbardziej lubi pracować, syn Pana Sławomira – Jakub, bez zastanowienia odpowiada iż tymi, które posiadają przekładnię Auto Command.

Dzisiaj, gdybym miał kupić jakąkolwiek maszynę silnikową, to zdecydowanie nie zwracałbym się w kierunku innego producenta, bo przecież jeśli coś dobrze działa, to się tego nie zmienia – komentuje Jezierski.

Zdaniem rolnika sumienny serwis i nie oszczędzanie na okresowych wymianach jest kluczem do utrzymywania sprzętu w bezawaryjności fot. Tomasz Kuchta

I dodaje:

- Nie było sytuacji, żeby któryś ciągnik zepsuł się w czasie pracy i trzeba było go ściągać do gospodarstwa, a to buduje zaufanie do marki. Żadna z posiadanych przeze mnie maszyn nie bierze oleju, żadna nie ma wymienionych wtryskiwaczy, czy pompy paliwowej, może dlatego, że zawsze serwisowane były na bieżąco i zawsze tankowane do nich jest paliwo dobrej jakości. Jest to bowiem podstawa, jeśli chcemy cieszyć się bezawaryjną pracą – wyjaśnia Jezierski.

Zalety i wady New Hollandów

Wśród zalet niebieskich ciągników, rolnicy zaznaczają iż zdecydowanie wygrywają one pod względem stosunku ceny do jakości – zarówno jeśli chodzi o maszyny nowe, jak i używane.

Kolejnym atutem jest przekładnia bezstopniowa Auto Command, oferująca wysoki komfort pracy operatora, a do tego umożliwiająca wydajne i efektywne wykorzystanie ciągnika.

Panowie Sławomir i Jakub Jezierscy użytkują obecnie aż 7 maszyn marki New Holland fot. Tomasz Kuchta

Żeby nie było jednak zbyt różowo, rolnicy dostrzegają także wady niebieskich ciągników. – Amortyzacja przedniej osi mogłaby lepiej wygładzać nierówności, wiem co pod tym względem oferuje konkurencja i uważam, iż do pełni satysfakcji New Holland mógłby to nieco poprawić. Dodatkowo dobrze by było, gdyby wnętrze kabiny zostało nieco lepiej wyciszone – zaznacza Sławomir Jezierski, rolnik z Radecznicy na Lubelszczyźnie

Nie tylko ciągniki…

Oprócz ciągników marki New Holland, Jezierski posiada także ładowarkę teleskopową LM 410, która nazywana jest pieszczotliwie „starą babką” oraz bardzo wydajny kombajn zbożowy CR 9070.

W przeszłości użytkowane były także inne kombajny New Hollanda m.in. TX 34 oraz CX 760. Najnowszy CR 9070 z 2010 r. to jednak zupełnie inna liga jeśli chodzi o wydajność – ten ponad 450-konny kolos z łatwością współpracuje z 8-rzędową przystawką do kukurydzy w górzystym terenie.

Ładowarka teleskopowa New Holland LM 410, zwana pieszczotliwie

- Jestem święcie przekonany, że gdybym na początku swojej rolniczej przygody postawił na inną markę, to nie byłbym w tym samym miejscu, gdzie jestem obecnie, dlatego uważam, że to New Hollandowi w dużym stopniu zawdzięczam rozwój swojego gospodarstwa – podsumowuje gospodarz.

Różne przygody stada "smerfów" należących do Jezierskich możecie obejrzeć na platformie YouTube, gdzie syn Pana Sławomira - Jakub udostępnia nagrania sprzętu w czasie prac na kanale AgroQub.