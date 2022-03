Babkin rezygnuje z posady w Buhler Industries

Buhler Industries Inc., producent m. in. ciągników Versatile, należący w niemal 100 proc. do rosyjskiego Rostselmasha, dokonał kilku zmian w zarządzie, pozbywając się m. in. Rosjan.

W komunikacie prasowym spółka Buhler Industries podkreśliła, że nadal silnie sprzeciwia się imperialistycznym zapędom Federacji Rosyjskiej i tym samym opowiada się za narodem ukraińskim.

Buhler nie od dziś jest krytykowany za obecność Rosjan w zarządzie. Wśród nich był obecny Konstanin Babkina, rosyjski polityk i zwolennik polityki Władimira Putina.

Wczoraj firma Buhler Industries poinformowała, że zarząd firmy przyjął rezygnację Konstanina Babkina z funkcji. Poglądy Rosjanina były w wyraźnym kontraście z poglądami reszty członków zarządu kanadyjskiego producenta i nie odzwierciedlały wartości Buhler Industries.

Babkina na stanowisku zastąpi Adam Reid, obecnie wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu. Reid ma za sobą ponad 15 lat doświadczenia w kanadyjskiej firmie.