Badanie gleby. Pobieranie prób na polu

Badanie zasobności gleby interesuje rolników coraz bardziej. Powodem tego są przede wszystkim wysokie ceny nawozów, ale też świadomość, że trzeba myśleć także o środowisku oraz chęć poznania ziemi, na której się pracuje, by lepiej zarządzać gospodarstwem.

Cały proces, od wejścia na pole przez dostarczenie prób do stacji badawczej i opracowanie raportu wraz z mapami, można zlecić firmie specjalizującej się w rolnictwie precyzyjnym. Sprawdziliśmy, jak to wygląda na żywym organizmie.

Przez proces pobierania prób, przeprowadził nas pan Marcin Borowy, specjalista firmy Agrocom Polska, który z badaniami gleb związany jest od 15 lat.

Badanie zlecone zostało przez właściciela 280-hektarowego gospodarstwa pod Inowrocławiem, w celu sporządzenia cyfrowej mapy zasobności podstawowych makroelementów (fosfor, magnez, potas, pH).

Z każdej kwatery może być wykonane nawet 50 nakłuć o stałej głębokości i równomiernym rozmieszczeniu. Finalnie z tego zabiegu otrzymywana jest reprezentatywna próba gleby. Pobór materiału z pola jest najważniejszym etapem w procesie tworzenia planu zasobności. Stąd tak duże znaczenie ma usystematyzowana i prawidłowa technika nakłuć.

Zanim kierowca uda się ze sprzętem na gospodarstwo, pola dzielone są na kwatery z odpowiednią numeracją. Jeden raster ma powierzchnie maksymalną 4 ha.

Quad uzbrojony jest w GPS i hydrauliczny próbnik glebowy Wintex 1000. Nakłucie ma głębokość 0-30 cm.

Częstotliwość wykonywania tego typu badań przez rolników jest różna. Niektórzy decydują się wykonywać je co rok, ale najczęściej są to odstępy 3-letnie.

Jak dodał Pan Marcin, w przypadku parohektarowych gospodarstw, próbki można pobrać i dostarczyć do badan samodzielnie. Jednak jeżeli gospodarstwo liczy już ok. 50 ha, to zlecenie takiej kompleksowej usługi ma ogromny sens, gdyż dostarcza wiedzę, która w dzisiejszych czasach pozwala na podjęcie właściwych kroków w zarządzaniu gospodarstwem.