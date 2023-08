Bagażnik rowerowy do traktora

Podziel się

Bagażnik rowerowy dla traktora? Czy w polskich warunkach ma to sens? fot. Tract'Moi

Wiele osób nie wyobraża sobie wakacji bez rowerów. Wydawało by się, że problem dotyczy tylko wyjazdów rekreacyjnych. Okazuje się, że nie. We Francji dwóch inżynierów stworzyło specjalne bagażniki do przewozu rowerów, motocykli i quadów przystosowane do ciągników rolniczych.

Założyciele CR Industry i marki bagażników Tract’Moi pochodzą z terenów rolniczych i jak mówią doskonale znają to środowisko oraz problemy z przemieszczaniem się w gospodarstwach. Dzięki Tract'Moi można przetransportować quady oraz wszelkiego rodzaju jednoślady (od roweru poprzez motorowery, skutery po motocykle). Czytaj więcej New Holland dla niepełnosprawnych Po co rolnikowi bagażnik na rower? Według Francuzów powodów do jeżdżenia z innymi sprzętami zawieszonymi na TUZ-ie jest praktycznie tyle, ile gospodarstw. Od konieczności przywiezienia drugiego pojazdu do prac rolniczych, przez potrzebę powrotu z pola na gospodarstwo w celu nakarmienia zwierząt lub na spotkanie z kimś ważnym, aż po przypadek, gdy trzeba przywieźć narzędzie do przeprowadzenia naprawy albo żeby po prostu pojechać coś zjeść. A wy zapewne wiecie czym dla Francuza jest posiłek - czasem jest ważniejszy od roboty. fot. Tract'Moi W każdym razie, przynajmniej we Francji, twórcy projektu widzieli taką potrzebę i w zależności od dziedziny, potrzeby były liczne i bardzo zróżnicowane. Bagażnik na przedni lub tylny TUZ W każdym razie, przynajmniej we Francji, twórcy projektu widzieli taką potrzebę i w zależności od dziedziny, potrzeby były liczne i bardzo zróżnicowane. Sprzęt wymyślony przez młodych Francuzów jest montowany na przednim lub tylnym TUZ-ie. Wielu francuskich rolników wykonuje takie bagażniki samodzielnie, ale niestety są one zazwyczaj dedykowane do konkretnego pojazdu i dla konkretnych pojazdów. W przypadku Tract’Moi urządzenie jest w pełni uniwersalne. Istnieją dwa modele: TM2 i TM4. Jak łatwo się domyślić wersja z „dwójką” to produkt dla jednośladów, zaś ten z „czwórką” przeznaczony jest dla quadów rolniczych. Na razie produkty są oferowane tylko we Francji. A czy polscy rolnicy widzą potrzebę zakupu takiego urządzenia? fot. Tract'Moi Czytaj więcej Francja: Program nadzwyczajnej pomocy dla gospodarstw ekologicznych Czytaj więcej Futurystyczny Massey Ferguson Next wylądował w Bretanii

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin