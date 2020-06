Bankructwo holenderskiego producenta ciągników

Obecne czasy nie są zbyt łaskawe dla producentów maszyn rolniczych. W Holandii 1 maja zbankrutowała firma MTT-Tractor - twórca ciągnika o napędzie hybrydowym.

Firmę MTT-Tractor stworzyło siedmiu holenderskich rolników w roku 2014. Założyciele byli zafascynowani technologią stałych ścieżek przejazdowych CTF (Controlled Traffic Farming) i nie mogąc znaleźć ciągnika odpowiadającego ich potrzebom postanowili go stworzyć. Pierwsze szkice ciągnika pojawiły się w roku 2014, a pierwsze i jak się okazało jedyne dwa prototypy ujrzały światło dzienne w roku 2019, kiedy to został zaprezentowany model Multi Tool Track.

Ciągnik jest wyposażony w hybrydowy napęd elektryczno-spalinowy. Twórcy zastosowali silnik diesla o mocy poniżej 200 KM. Trzeba przy tym zaznaczyć, że silnik spalinowy uruchamia się tylko wtedy, kiedy akumulatory osiągną krytycznie niski poziom energii lub w sytuacji kiedy narzędzie współpracujące potrzebuje więcej energii niż są w stanie dostarczyć akumulatory. Ciągnik Multi Tool Track może mieć rozstaw kół wynoszący 2,25 lub 3 metry co jest typowym rozstawem stosowanym w systemie CTF. Jest oczywiście wyposażony w system jazdy równoległej pracujący w dokładności RTK co umożliwia wjazd w tę samą ścieżkę na polu w kolejnych latach. Jest wyposażony w przedni i tylni układ zawieszenia narzędzi oraz ma możliwość zawieszenia narzędzi pomiędzy osiami tuż przed kabiną operatora. Z tego powodu ciągnik miał bardzo duży bo wynoszący, aż 5,5 m rozstaw osi. Jego twórcy aby ułatwić manewrowanie wyposażyli go więc w cztery skrętne koła. Warto dodać, że wszystkie cztery koła są równej wielkości. Jednak i tak manewrowanie ciągnikiem nie należy do prostych.

Firma MTT-Tractor BV miała ambitne plany, gdyż w ubiegłym roku ogłosiła, że zaprezentuje mniejszy model ciągnika nazwany MTT E120, który będzie krótszy i dzięki temu bardziej zwrotny. Zmianie miał ulec także koncepcja napędu, gdyż ciągnik miał być wyposażony w silnik o mocy 120 KM, który napędzałby agregat prądotwórczy, a ten z kolei przekazywać miał energię do silników elektrycznych umieszczonych przy piastach kół. Docelowo do napędu ciągnika miał być wykorzystywany wodór. Firma pracowała także nad koncepcją ciągnika autonomicznego i możliwości kontrolowania dwóch ciągników przez jedno operatora.

Koniec marzeń

Niestety te ambitne plany prawdopodobnie nigdy nie zostaną zrealizowane, gdyż firma MTT-Tractor wg. dostępnych źródeł zbankrutowała. Pomimo licznych zapowiedzi prace projektowe nad ciągnikiem MTT E120 nigdy nie wyszły poza fazę projektów. Głównym powodem był brak środków na jego zbudowanie. Miejmy nadzieję, że znajdzie się nabywca, który tchnie w ten projekt nowe życie.

Tak wyglądac miał mniejszy model ciągnika oznaczony symbolem MTT E120.