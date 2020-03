Barometr wizerunku DLG 2019. Fendt nadal liderem, ale pojawił się nowy gracz w stawce

Nasi zachodni sąsiedzi cały czas darzą największą sympatią praktycznie tych samych producentów maszyn. W zestawieniu wizerunkowym Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG za ub.r. w stawce w porównaniu do 2018 r. pojawiła się jednak nowa marka i zmieniła się nieco kolejność w peletonie.





Na miejscu pierwszym bez zaskoczeń i podobnie jak w 2018 tak i w 2019 r. na pierwszym miejscu Fendt.

Pozycja druga również bez zmian, a obronił ją niemiecki Claas.

Ostatni stopień podium i pierwsza roszada. Firmy John Deere i Amazone zamieniły się miejscami. "Na pudło" w 2019 r. wrócili Amerykanie. Co ciekawe ci dwaj producenci w ostatnim czasie zamieniają się tak miejscami regularnie.

Miejsca 5 i 6 niezmienne, czyli Lemken i Horsch obroniły swoje pozycje.

O dwa miejsca do góry w 2019 r. przesunęli się niemiecki specjalista od maszyn zielonkowych Krone i Deutz-Fahr – kolejno 8 i 9 szczebel drabinki wizerunkowej DLG.

Dziewiąty w peletonie, gdzie królują głównie firmy zza naszej zachodniej granicy dojechał do mety New Holland, co dla wielu może być zaskoczeniem. Włoski producent wprawdzie sprzedaje mnóstwo maszyn rolniczych, ale nie wszyscy go do tej pory doceniali. Jego pojawienie się w "top 10” barometru wizerunku DLG to dowód na to, że Włosi systematycznie prą do przodu i doskonalą swoje produkty.

Spadek w barometrze DLG 2019 – z miejsca siódmego na dziesiąte – zanotowała firma Kuhn.

Z pierwszej dziesiątki wypadła natomiast marka Case IH. Warto jednak zauważyć, że koncern CNH pozostaje dalej w dziesiątce za sprawą New Hollanda.

Każdego roku specjaliści z DLG przeprowadzają około 700 rozmów telefonicznych z niemieckimi rolnikami celem oceny poszczególnych producentów maszyn rolniczych. Każdy z respondentów może przyznać poszczególnej firmie maksymalnie po 25 punktów w czterech kategoriach: świadomość i lojalność do marki oraz satysfakcja i wizerunek marki.

Najlepszy w 2019 roku Fendt zdobył punktów 59 (na 100 możliwych), a ostatni Kuhn 38. Średnia badanych gospodarstw wyniosła 328 ha, a średni wiek przepytywanych rolników to 52 lata.