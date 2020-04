BASF AgSolutions Finder - wirtualny doradca na platformie 365FarmNet

Do programu 365FarmNet trafia właśnie nowy moduł firmy BASF o nazwie AgSolutions Finder. Dzięki niemu można w szybki sposób rozpoznać patogen i poznać propozycję ochrony roślin z konkretnymi środkami.

Moduł AgSolutions Finder to nowy produkt BASF, z którego można było do tej pory korzystać za pomocą narzędzia udostępnianego przez aplikację Xarvio Scouting. Dobra wiadomość jest taka, że teraz z AgSolutions Finder będą mogli korzystać rolnicy, którzy używają do zarządzania swoim gospodarstwem oprogramowania 365FarmNet. Moduł jest teraz części oprogramownaia i jest dostępny bezpłatnie.

Jaki środek zastosować?

Jakie korzyści można uzyskać korzystając z modułu AgSolutions Finder? W skrócie - AgSolutions Finder daje możliwość dopasowania indywidualnej rekomendacji środka ochrony roślin dla konkretnej sytuacji na polu: przy określonym typie uprawy, odmianie, fazie wzrostu, rodzaju gleby a nawet może uwzględnić przedplon i wcześniej stosowane zabiegi. Co ważne, jeżeli ktoś dokumentuje swoje prace w programie 365FarmNet, niezbędne wyżej wymienione dane automatycznie zostaną zaimportowane do nowego modułu i odpowiednio w nim przetworzone.

-Znając podstawowe informacje o danym stanowisku, zasianej odmianie, przedplonie oraz prowadzeniu uprawy: bardziej czy mniej intensywnej, rolnik jest w stanie w ciągu 2 minut zidentyfikować agrofaga oraz znaleźć skuteczny środek do jego zwalczania. Co ważne, nowy moduł może również „podpowiedzieć”, kiedy i jakiego regulatora wzrostu użyć w danej uprawie – mówi Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions BASF Polska.

Jednocześnie dodaje, że AgSolutions Finder to można właściwie najszybsza i najbardziej dostępna encyklopedia porad, które pozwolą się zmierzyć z agrofagami aktualnie występującymi na polu i umożliwią szybką reakcję w ich zwalczaniu.

Od teraz w 365 FarmNet

Modu BASF można znaleźć na platformie 365 FarmNet zakładce “planowanie”. Jest bezpłatny i dostępny dla każdego użytkownika. Po wejściu w moduł ukazuje się mapa pól w programie 365 FarmNet i można tutaj wybrać gospodarstwo lub konkretne pole. Dane są pobierane automatycznie.

Program bardzo szybko zasugeruje, jakie patogeny czy chwasty aktualnie mogą wystąpić na plantacji oraz zarekomenduje środek, który powinien być zastosowany. Udzieli też porady dotyczącej retardantów – czy konieczna jest już regulacja i czym najlepiej skracać daną uprawę, w jakim terminie i jaką dawką.

Z bazy agrofagów AgSolutions Finder wybieramy te, które aktualnie występują na danym polu, fot. 365FarmNet

Jeśli dokumentacja z pól nie jest prowadzona na platformie 365FarmNet, wsparcie również można uzyskać. Jak przekonują przedstawiciele firmy, zajmie to wtedy maksymalnie dwie minuty dłużej bo będzie trzeba „ręcznie” wybrać z listy niezbędne informacje, jak np. gatunek i odmianę uprawianej rośliny czy zabieg, który chciałbyś wykonać.

Wybierając pozostałe czynniki, program szybko zasugeruje jakie środki należy zastosować, fot. 365FarmNet

- Dodatkowo, przy rekomendacji mamy też od razu informację i kontakt do najbliższego dystrybutora danego środka oraz link do sklepu BASF online, gdzie można go zamówić lub dowiedzieć się o nim więcej – wyjaśnia Monika Cieniawska, regionalny doradca ds, sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet.

Dodatkowe korzyści

Prowadząc aktywnie dokumentację w programie 365FarmNet, dodatkowo zyskuje się jeszcze jedną funkcjonalność – w nowym module można od razu zaplanować wykonanie konkretnego oprysku w optymalnym terminie, a po wykonaniu zabiegu i zaksięgowaniu go na platformie. Wszystko od razu, automatycznie zapisze się w kartotece pola.

- To co jest dla nas bardzo istotne, praktyczne wykorzystywanie digitalizacji do komunikacji z rolnikiem, jak również rozwój narzędzi pozwalających na lepszy kontakt z dystrybucją i handlem – powiedział Cezary Urban z BASF.

Nie bez znaczenia jest też obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i wprowadzone nakazy i zakazy, które ograniczają znacząco bezpośrednie kontakty, w tym z doradcami i agronomami.

- Dlatego wyszliśmy do nich z rozwiązaniem, które na pewno pomoże im rozwiać wiele wątpliwości w zakresie ochrony roślin – podkreśla Jarosław Adamczak, dyrektor zarządzający 365FarmNet w Polsce.

– Dzięki współpracy z BASF, zapewniamy ekspercką wiedzę i fachowe wsparcie, z którego każdy może skorzystać, używając do tego przeglądarki internetowej w swoim smartfonie – dodaje.