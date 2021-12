Bata - nowa marka rozsiewaczy wapna na polskim rynku

Na polskim rynku pojawił się nowy producent rozsiewaczy do wapna - firma Bata. Oferuje ona rolnikom dwa modele swoich maszyn.





Jak podkreślają przedstawiciele firmy Bata, pomysł na zbudowanie rozsiewacza do wapna pojawił się w roku 2020, kiedy to do firmy zgłosił się rolnik, który chciał, żeby zaprojektować i zbudować mu taki rozsiewacz.

Jak wspomina właściciel, jego firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obróbce metalu, ale nigdy do tej pory nie otrzymała takiego zamówienia. Postanowiła jednak podjąć to wyzwanie i rozpoczęła prace nad nowym projektem.

By wyprodukować maszynę zgodną z wymaganiami klienta, firma szeroko konsultowała swój projekt z rolnikami używającymi różnych rozsiewaczy wapna dostępnych na rynku. Wszystko po to, by nowa maszyna była bezawaryjna i miała jak najlepsze rozwiązania ułatwiające użytkowanie.

Rozsiewacz Bata AN dostępne są także w wersji całkowicie ocynkowanej. fot. Bata

Przemyślane wykonanie

Obecnie w ofercie firmy Bata znajdują się dwa modele rozsiewaczy: Bata Agro AN-7 oraz AN-9. Cyfra w nazwie oznacza ładowność maszyny w tonach. Istnieje także możliwość zamówienia maszyny w wersji ocynkowanej. Oba modele to maszyny przyczepiane do zaczepu transportowego ciągnika.

Cały rozsiewacz spoczywa na jednej osi wyposażonej w szerokie koła o rozmiarze 21,5/60-22,5 to jedna z sugestii rolników, mająca na celu ochronę gleby przed nadmiernym ugniataniem.

Na ramie nabudowana jest skrzynia ładunkowa o stromych ścianach, aby wysiewany materiał nie zawieszał się. Na spodzie skrzyni znajduje się pojedynczy przenośnik łańcuchowy z solidnymi poprzeczkami, który wygarnia wysiewany materiał na talerze. Przenośnik jest napędzany hydraulicznie poprzez przekładnię z możliwością regulacji obrotów, co pozwala na zmianę prędkości przesuwu przenośnika. To pozwala na ewentualny montaż systemu umożliwiającego precyzyjny wysiew nawozów.

Przenośnik jest na tyle długi, że wystaje poza skrzynię, dzięki czemu w przypadku wyłączenia posuwu nic samoczynnie nie spada na talerze. Na końcu przenośnika znajduje się mechaniczna zasuwa ze skalą, która umożliwia ustawienie odpowiedniej ilości wysiewanego materiału.

Talerze rozrzucające wykonane są ze stali nierdzewnej i znajdują się około 70 cm od powierzchni gleby. Napędzane są z wałka WOM ciągnika. Przekładnia główna oraz przekładnie talerzy oraz talerze to produkty dostępne na rynku dzięki czemu w przypadku ewentualnej awarii nie ma problemu z dostępem do części zamiennych.

W standardzie montowany jest rozdrabniacz brył. fot. Bata

Przystępna cena

Rozsiewacz został wyposażony w hamulce pneumatyczne i oświetlenie ledowe, a także w wygodne schodki i podest umożliwiające dostęp do skrzyni ładunkowej. W standardzie wbudowany jest rozdrabniacz do wapna umieszczony przed wylotem na talerze rozrzucające.

Zapotrzebowanie mocy producent określa na około 90-120 KM. Maszyna została wyposażona w solidną stopę podporową rodem z samochodów ciężarowych. Rozsiewacze w wersji malowanej są dostępne w cenie: An-7 - 66200 zł brutto, natomiast AN-9 - 69200 zł brutto.

Mniejsza wersja rozsiewacza ma ładowność 7 ton. fot. Bata