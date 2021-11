Bayer: Jesteśmy u progu rewolucji cyfrowej

W dzisiejszym świecie otacza nas mnóstwo danych. Jednak same dane nie dają informacji. O tym jak dane przekształcić w informację i jak potem ją wykorzystać mówił podczas NWwR 2021 Adam Wiśniewski z firmy Bayer.

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie bardzo ciekawą prezentację zatytułowaną: Innowacyjne narzędzia zbierania danych, czyli jak cyfryzacja w gospodarstwie pozwala budować przewagę - zaprezentował Damian Wiśniewski, Climate Activation Specialist z firmy Bayer.

Dane są paliwem

- Zbieramy dane, wszystkie, które jesteśmy wstanie zebrać w gospodarstwie rolnym. Są to dane z maszyn, dane ze zdjęć satelitarnych, dane z map glebowych. Jednak same dane nic nie mówią. Trzeba przejść od danych do informacji - podkreślił na wstępie swojej prezentacji Wiśniewski.

Jednak jak zaznaczył prelegent rolnicy mają już i tak dużo obowiązków i zmartwień związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Nie mają więc czasu, aby siedzieć nad tymi danymi i wyciągać wnioski.

W tej sytuacji do akcji wkracza platforma Cilmate FieldView. Zbiera ona wszystkie dostępne w gospodarstwie dane. Może także zbierać dane prosto z maszyn rolniczych poprzez odpowiednie moduły elektroniczne na nich umieszczane. Wszystko po to aby rolnik za pomocą dosłownie kilku kliknięć mógł odnaleźć odpowiednie informacje.

Są one często zwizualizowane po to by były łatwiejsze w odbiorze dla użytkownika końcowego. Im więcej danych tym lepsza informacja końcowa i w efekcie lepsza decyzja. Cały proces obsługi platformy jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu nie sprawia kłopotów użytkownikowi.

Portal Climate FieldView oferuje dużo możliwości. Zdjęcie: PTWP

Mapa plonu prawdę Ci powie

Według Wiśniewskiego najbardziej istotnych czynnikiem wśród wszystkich danych jest mapa plonu. Ona odpowiada na pytanie jak wygląda produktywność naszych pól i czy jesteśmy w stanie podnieść na nich nasze wyniki. Oczywiście pojawia się problem jakim jest brak wyposażenia kombajnów w odpowiednie urządzenia do tworzenia mapy plonu. Dotyczy to zwłaszcza starszych kombajnów, a trudno wymagać by rolnik wymieniał taki kombajn tylko z tego powodu. Jednak dane dotyczące plonowania są jednymi z najistotniejszych w gospodarstwie, więc trudno je pominąć.

Inżynierowie Climate FieldView wyszli naprzeciw użytkownikom i zaprojektowali urządzenie tworzące mapy plonowania, które można zamontować na niemal wszystkich modelach kombajnów. Składa się ono z modułu zbierającego dane, czujnika optycznego na przenośniku pochyłym oraz wilgotnościomierza.

Dzięki temu dodatkowemu wyposażeniu kombajnu rolnik otrzyma mapy plonowania pól. Natomiast dzięki nim rolnik będzie mógł sprawdzić czy założenia przyjęte podczas sezonu wegetacyjnego sprawdzają się w praktyce. Dodatkowo dane z kilku lat o różnym przebiegu pogody budują historię plonowania danego pola, którą można wykorzystać do podejmowania decyzji.

Każdy kombajn da się wyposażyć w system do tworzenia map plonowania. Zdjęcie: PTWP