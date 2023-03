Nowy bęben młócący New Holland Ultra Flow to jeszcze wydajniejszy i bardziej komfortowy zbiór roślin, fot. Artur Tłustochowicz

W konstrukcji kombajnów zbożowych rzadko dochodzi do znaczących zmian. Tymczasem New Holland na tegorocznym Agrotechu zaprezentował segmentowy bęben młócący Ultra Flow, który śmiało nazwać można rozwiązaniem przełomowym. Dostępny jest on teraz w kombajnach średniej klasy wydajności: CX6 i modelu CH 7.70.

– Jeżeli chodzi o tradycyjny proces omłotu to możemy powiedzieć, że bęben Ultra Flow jest taką małą rewolucją – tak nowe i bardzo ciekawe rozwiązanie anonsował Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów zbożowych CNH Polska.

Ultra Flow to przestawiony układ cepów i duża bezwładność

Bęben segmentowy New Holland Ultra Flow charakteryzuje się przestawionym względem siebie układem cepów (łącznie 32 sztuki), czyli na całej szerokości bębna mamy 4 wyodrębnione segmenty połączone krótkimi cepami. Dzięki takiemu układowi bęben ten zapewnia bardziej płynny przepływ materiału przez młocarnię z tego względu, że w porównaniu do standardowego bębna materiał pobierany jest mniejszymi porcjami.

Porównując nową konstrukcję o średnicy 607 mm, przeznaczoną do kombajnów średniej klasy New Holland CX6 i CH7.70, to o ile w bębnie standardowym jeden cep rozciąga się przez całą szerokość bębna to tutaj cep został podzielony na 4 odcinki i każdy z nich jest względem siebie przestawiony.

Drugą bardzo charakterystyczną i bardzo istotną cechą jest jego większa o 130 kg masa przekładająca się na większą bezwładność bębna. Zwiększony ciężar jest skutkiem tego, że zamiast tłoczonych z blach tarcz jak w przypadku standardowych konstrukcji, tutaj mamy odlewy, które służą do uformowania tego bębna.

– Większa bezwładność, mniej więcej o 60 proc. zapewnia lepsze radzenie sobie kombajnu w trudniejszych warunkach, przy większej wilgotność lub też w przypadku np. zbioru rzepaku gdzie podawany materiał często może być niejednorodny czy niejednolity. Ta większa bezwładność powoduje znacznie większą odporność na zapchanie młocarni, a układ schodkowy cepów zapewnia nam równomierny przepływ czyli całość układu napędowego bębna jest mniej obciążona, nie ma skoków obciążeń, które często możemy zaobserwować przy bębnie standardowym – wyjaśniał Artur Bednarczuk.

– Ponadto użytkując kombajn wyposażony w ten bęben, to przy większych obciążeniach znacznie rzadziej charakterystycznym wyciem daje znać o sobie młocarnia,. Nowy bęben jest cichszy, a wynika to właśnie z tego jednolitego przepływu drobniejszymi porcjami materiału. Kultura pracy oraz ergonomia pracy operatora jest zatem również większa ponieważ poziom hałasu generowany przez młocarnię jest niższy – dodał specjalista z New Holland.

Taka charakterystyka pracy nowego bębna Ultra Flow przekłada się także na trwałość elementów układu napędowego kombajnu, bo jeśli jego całość pracuje mniej więcej na stałych obciążeniach minimalizujemy obciążenia szczytowe.

Ponadto w tradycyjnym omłocie wspomniane obciążenia przenoszą się oczywiście na silnik, a tutaj równomierny poziom obciążenia młocarni przekłada się pozytywnie na jednostkę napędową, która pracuje na stabilniejszych obrotach – nie ma tych charakterystycznych wahnięć obrotów, a co za tym idzie mamy niższe zużycie paliwa.

­­Jak poinformował nas Artur Bednarczuk, przeprowadzone w tych samych warunkach i na tym samym polu testy dwóch kombajnów New Holland CH 7.70, z których jeden wyposażony był w bęben standardowy a drugi w nowy Ultra Flow, wskazały na różnicę w wydajność dziennej sięgającą 10-15 proc. na korzyść tego drugiego.

W związku z dużą bezwładnością samego bębna istnieje również możliwość zmniejszenia jego prędkości obrotowej bez zwiększenia ryzyka zatrzymania czy zablokowania młocarni. Wskazane jest to szczególnie przy zbiorze kukurydzy czy roślin strączkowych, gdyż zyskujemy na jakości ziarna. Bęben działa delikatnej, a dobierając jeszcze odpowiednio klepiska możemy zyskać naprawdę wysoką jakość zebranego ziarna.

Można już zamawiać nowy bęben Ultra Flow

Nowy bęben Ultra Flow jest już w ofercie od końca zeszłego roku kalendarzowego, więc rolnicy mogą go już zamawiać i konfigurować z nim nowe maszyny.

­– Generalnie można powiedzieć, że jest to opcja, ale myślę, że jest to na tyle ciekawe rozwiązanie, że warto je poważnie rozważyć, szczególnie jeśli nowy kombajn ma pracować w różnych warunkach i uprawach. Ponadto różnica w cenie jest niewielka, gdyż dopłata wynosi od 5 do 8 tysięcy, co w zestawieniu z ceną całego kombajnu jest naprawdę niewielką kwotą – zakończył Artur Bednarczuk.