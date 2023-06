Słoweński wóz asenizacyjny Farmtech Polycis 1550 z przystawką rozlewającą Condor 15.0 to bogato wyposażona maszyna, fot. Art Tłustochowicz

Na tegorocznej wystawie Opolagra nie zabrakło także wozów asenizacyjnych. Jedną z ciekawszych propozycji znaleźliśmy na stoisku firmy Agrocar. Mowa o słoweńskiej beczce Farmtech Polycis 1550 z przystawką rozlewającą Condor 15.0, wystawionej w bogatej specyfikacji i cenie.

Farmtech to słoweńska firma z siedzibą w Ljutomer, która specjalizuje się w produkcji przyczep, rozrzutników obornika oraz wozów asenizacyjnych. Od 2015 roku należy do austriackiej grupy Hirtenberger.

Marka Farmtech zdobywa rynki od 25 lat

Słoweński producent Farmtech od 25 lat z powodzeniem kontynuuje tradycje jugosłowiańskiej firmy Tehnostroj, której początki z kolei sięgały 1954 roku. Technostroj w 1997 roku został przejęty przez austriackie przedsiębiorstwo Komptech, a rok później wprowadzona została marka Farmtech, która przez jakiś czas funkcjonowała razem z nazwą Technostroj. Maszyny pod starym brandem Technostroj produkowane były na rynki byłej Jugosławii, a pod nową nazwą Farmtech wysyłane do pozostałych krajów europejskich.

Według przybliżonych szacunków już ponad 220 000 maszyn rolniczych Technostroj i Farmtech pracuje w różnych krajach.

Wóz asenizacyjny Farmtech Polycis 1550 to pojemność beczki 15 tys. litrów

Wystawiony na Opolagrze beczkowóz Farmtech Polycis 1550 to przedstawiciel topowej serii Polycis o pojemnościach od 14 tys. do 20 tys. litrów. Seria ta charakteryzuje się zbiornikami wykonanymi z lekkiego i wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym oraz powłoką żelkotową o minimalna grubości ścianek wynoszącej 8 mm.

Model Polycis 1550 pokazany w Kamieniu Śląskim posiadał beczkę o pojemności 15 tys. litrów osadzoną na tandemowych, ocynkowanej ramie i podwoziu wahliwym BPW z osią skrętną oraz hamulcami FL 4112.

Ponadto słoweński wóz asenizacyjny był wyposażony w pompę ssącą Wangen GL-F 4000 o wydajność 4000 l/min, mieszadło ciśnieniowe, macerator, lewe szybkozłącze ssania i napełniania z zasuwą sterowaną pneumatycznie, hydraulicznie wychylaną w bok rurę, automatyczny wskaźnik napełnienia, dyszel z hydrauliczną regulacją wysokości oraz amortyzacją i zaczepem kulowym K80 oraz panel sterowania montowany w kabinie ciągnika.

Dodatkowo przystawka rozlewająca Condor 15.0 i cena prawie pół miliona

Do opisywanej beczki Farmtech Polycis 1550 był podczepiony także adapter do aplikacji gnojowicy Condor 15.0. Jest to przystawka z wężami wleczonymi i końcówkami nacinającymi glebę o szerokości 15 m oraz skrzydłami podpartymi na kołach, a także uzbrojona w docinacze eliminujące zapychanie się wspomnianych węży.

Zapotrzebowanie na moc samego wozu, to wg producenta minimum 163 KM.

Jak poinformował nas Janusz Kowalczuk z firmy Agrocar, cena opisanego wozu asenizacyjnego Farmtech Polycis 1550 wraz z adapterem rozlewającym Condor 15.0 wynosi 480 tys. zł netto, a czas oczekiwania na zamówioną maszynę to około 4 miesiące.