Bednar Efecta CE: 12-metrowy siewnik z Czech

Siewnik Efecta CE to główna nowość w ofercie Bednara na 2021 rok. Maszyna w jednym przejeździe ma rozprawić się z resztkami pożniwnymi, uprawić glebę, przygotować łoże siewne oraz dokonać wysiewu.

Efecta CE to propozycja Bednara dla największych gospodarstw, które często nie są w stanie wykonać wszystkim uprawek we właściwym terminie. Zagregowanie ich w jednym przejeździe pozwala na ogromne oszczędności czasu przy uzyskaniu wydajności na poziomie nawet 200 ha/dzień.

Cztery głowice dystrybucyjne

Siewnik wyposażony jest w cztery głowice rozdzielające, dzięki czemu producent uzyskał jednakową odległość wszystkich redlic siewnika od głowicy rozdzielającej, co powinno się przekładać na równomierne rozprowadzenie nawozu i nasion.

To rozwiązanie umożliwia także sterowanie sekcyjne co trzy metry szerokości roboczej, a także pozwala na stosowanie dużych dawek nawozu i nasion – odpowiednio do 250 kg/ha nawozu oraz do 300 kg/ha nasion.

Wyróżnikiem maszyny jest jej wszechstronność, która umożliwia wysiew zarówno w uprawie tradycyjnej, jak i uproszczonej. fot. mat. prasowe

12-metrowy siewnik Efecta CE posiada dwukomorowy zbiornik ciśnieniowy gwarantujący lepszą dystrybucję oraz wysoką dokładność dawkowania nasion lub nawozu. Zbiornik ma pojemność 6 tys. l i jest podzielony w stosunku 62:38. Pojemność ta może być wykorzystywana tylko na nasiona lub równolegle na nasiona i nawóz – wówczas w jednym przejeździe możliwy jest wysiew nasion oraz aplikacja nawozu.

W trosce o wydajność

Jednym z priorytetów przy projektowaniu siewnika Efecta CE było precyzyjne odkładanie nasion na tej samej głębokości na całej szerokości roboczej maszyny. W tym celu sekcje redlic nasiennych siewnika montowane są za pomocą równoległoboku, a dodatkowo każda redlica nasienna zamontowana jest na kolejnym indywidualnym równoległoboku.

W zależności od warunków glebowych zapotrzebowanie siewnika na moc ciągnika towarzyszącego wynosi od 350 do 450 KM. fot. mat. prasowe

Zdaniem producenta takie rozwiązanie gwarantuje niezrównane kopiowanie terenu oraz utrzymywanie stałej głębokości roboczej. Klienci mogą wybierać między rozstawem rzędów wynoszącym 12,5 lub 16,7 cm.

Producent w ramach maszyny oferuje kilka rodzajów redlic. Warto wspomnieć m.in. o redlicach Turbo, które sprawdzą się w trudnych warunkach – np. przy siewie ozimin na głęboko uprawionym stanowisku po kukurydzy. Dodatkowe redlice Ferti znajdą zastosowanie w przypadku rolników stosujących nawożenie międzyrzędowe.