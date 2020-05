Bednar w najlepszej trójce eksporterów maszyn na Ukrainę

Czeski Bednar ze względu na ograniczoną chłonność rynku krajowego stara się jak najlepiej wykorzystywać możliwości sprzedaży w innych państwach. Na Ukrainie znalazła się na 3. miejscu jeśli chodzi o sprzedaż zagranicznych maszyn uprawowych.

Według statystyk dotyczących importu maszyn rolniczych u naszego wschodniego sąsiada za I kwartał 2020 r. Bednar FMT zajął 2. miejsce (14 proc. tamtejszego rynku) jeśli chodzi o sprzedaż urządzeń do uprawy przedsiewnej i 3. miejsce pośród wszystkich zagranicznych producentów oferujących maszyny uprawowe. Taka dynamika świadczy o szybkich i skutecznych działaniach Czechów celem umacniania swojej pozycji na rynku ukraińskim.

Bednar Actros RO 4000 R o szerokości roboczej 3,8 m, fot. mat. prasowe Działania te to m.in. aktywne poszerzanie asortymentu, szczególnie w najpopularniejszych segmentach wśród ukraińskich rolników. W ciągu ostatniego roku Czesi zaprezentowali w tym kraju 10 premierowych modeli. Jedną z tegorocznych nowości jest kultywator kombinowany Actros RO 4000 R.

– Ogólnie rzecz biorąc, nasza strategia działania od zeszłego roku przewidywała szybkie wejście do czołówki producentów sprzętu do uprawy roli obecnych na Ukrainie, a zadaniem na ten rok jest dalsza maksymalizacja sprzedaży. Osobiście jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do przyszłości. Stworzyliśmy dobry zespół pracowników i dobraliśmy odpowiednią strategię, wybraliśmy kompetentnych dealerów, ale przede wszystkim mamy wysokiej jakości, konkurencyjny produkt skierowany do ukraińskich rolników – podsumował wyniki sprzedażowe Mychajło Kryszko, dyrektor handlowy Bednar FMT na Ukrainie.