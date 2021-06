Bednar wprowadza brony wirnikowe Kator

Bednar to znany specjalista od biernych i bezorkowych systemów uprawy w charakterystycznym, żółtym kolorze. Zaskoczeniem może więc być informacja o wprowadzeniu do oferty maszyn aktywnych. Nie będą to jednak czeskie konstrukcje.

Jak wprowadzenie do oferty firmy Bednar bron wirnikowych Kator argumentują jej przedstawiciele?

Brony wirnikowe to wciąż popularne maszyny na ważnych rynkach

Kombinacje uprawowo-siewne składające się z brony wirnikowej i nabudowanego siewnika to bardzo popularne rozwiązanie, zwłaszcza wśród mniejszych rolników, na wielu wiodących rynkach, tj. we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii czy też Polsce.

Dlatego, jak zauważyły władze firmy Bednar, aby móc dalej się rozwijać i docierać do większej liczby klientów również w tym segmencie, czeska firma zawiązała partnerską współpracę w segmencie bron wirnikowych z włoską rodzinną firmą Moreni.

Na początek brony wirnikowe Bednar Kator 3 i 6 m

Brony wirnikowe Bednar Kator (tak zostały ochrzczone nowe maszyny), przynajmniej na początku, będą dostępne w dwóch szerokościach roboczych: sztywnej Q3000 - 3 m oraz hydraulicznie składanej HQ6000 - 6 m.

– Nowe brony wirnikowe Bednar Kator, będą sukcesywnie wprowadzane w ramach kampanii przedsezonowej w 2022 roku, z możliwością dostarczenia ograniczonej liczby maszyn o szerokości roboczej 3 i 6 metrów na wybrane rynki już w tym sezonie – wyjaśniał Jan Bednář , dyrektor sprzedaży Bednar FMT.