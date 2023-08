Zetor to producent, do którego polscy rolnicy mają szczególny sentyment. Każda premiera czeskiej marki wzbudza spore zainteresowanie także nad Wisłą. W ostatnich dniach, na targach Země živitelka w Czeskich Budziejowicach, pokazano tajemniczy nowy traktor Zetora o mocy od 120 – 171 KM.

Czeskie Budziejowice w Polsce kojarzą się głównie z piwem Budweiser Budvar oraz akcją powieści „Dobry wojak Szwejk” Jarosłava Haška. W swojej ojczyźnie miasto w południowych Czech to także ważna impreza rolnicza organizowana pod koniec sierpnia.

Targi Země živitelka (czyli Ziemia żywicielka) odbywają się w tym roku po raz 49. Na terenie „agrosalonu”, jak impreza jest nazywana w Czechach, zgromadzono stoiska ponad 600 wystawców z kraju i zagranicy. Tegoroczne motto imprezy to oczywiście zrównoważony rozwój. Według organizatorów wydarzenie powinno zgromadzić ponad 100 tys. widzów, czyli naprawdę sporo jak na warunki czeskie.

Podczas czwartkowego otwarcia wystawę odwiedził premier Petr Fiala, minister rolnictwa Marek Výborný oraz przewodniczący Senatu Miloš Vystrčil.

- Z radością witam państwa na wystawie Země živitelka. Tegoroczna edycja poświęcona jest niezwykle ważnym tematom, takim jak zrównoważony rozwój, rolnictwo precyzyjne czy związek rolnictwa z krajobrazem – powiedział premier Fiala, a wśród widzów słychać było donośne gwizdy, co oznacza, że popularność polityka wśród rolników nie jest zbyt duża.

Nowy Zetor o mocy do 171 KM

Nas najbardziej zainteresował nowy Zetor, którego pokazano na stoisku brneńskiego producenta. Ciągnik nie ma jeszcze oznaczeń modelowych, a sam Zetor niewiele o nim mówi. Wiadomo, że maszyna będzie miała od 120 do 171 KM.

Najprawdopodobniej będzie to nowa odmiana serii Forterra, a silniki Stage V będą pochodzić od firmy Deutz AG. Do tej pory serię ciągników Forterra Stage V oferowano w mocach od 95,7 do 147,1 KM w kilku odmianach wyposażeniowych: od podstawowej CL, przez HSX do HD.

Inne premiery w Czeskich Budziejowicach

Oczywiście nie tylko Zetor pokazał to co ma najlepsze w ofercie. Dużym zainteresowaniem na wystawie cieszą się nowości Claasa, czyli Xerion i kombajn Evion. Na stoisku Case IH spore wrażenie robi Quadtrac 645. Można także obejrzeć nową przyczepę samozbierającą Fliegl Cargos, spadkobiercę tej samej serii przyczep marki Claas, elektryczną ładowarkę włoskiej marki Faresin oraz Valtrę Q305 "The Beast" w kolorze brązowym, imitującym skórę byka (ciągnik prezentuje dealer fińskiej marki, który co roku wymyśla oryginalne aranżacje dla ciągników Valtra).

Z polskich firm można zobaczyć produkty m. in. Agro-Masz, Unia, Mzuri, Michał, Farmtrac.

W nocy z soboty na niedzielę nad południowymi Czechami przeszła silna burza i wystawa w Czeskich Budziejowicach także miała swoją godzinę strachu. Na szczęście, mimo pewnych strat, wystawa trwa dalej i będzie czynna do wtorku 29 sierpnia.