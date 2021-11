Belarus 1220.7 - o połowę mniej silnika

Ciągniki MTZ-Belarus produkowane w Mińsku na Białorusi od lat znajdują nabywców w naszym kraju. Proste i nieskomplikowane w budowie nie wymagają specjalistycznych narzędzi ani serwisów. Czy jednak będzie tak zawsze?





Przez lata recepta na dobry, mocny i trwały silnik do ciągnika była prosta - jego wielkość. Zasadzie tej hołdowały mińskie zakłady traktorów, w których montowano silniki oparte na schemacie - jak ma być moc, musi być pojemność.

I tak nawet podstawowy model najpopularniejszego ciągnika MTZ-82, produkowanego dziś pod nazwą Belarus 820, o mocy 80 KM ma 4,75 l pojemności skokowej. Duża pojemność gwarantowała niewysilenie jednostki napędowej, co wpływało na jej zakładaną trwałość. Jednostki takie cechuje ponadto dobra odporność nawet na najbardziej podłe paliwo, co w niektórych krajach jest niewątpliwie atutem.

6- cylindrowy silnik MMZ D-260 o mocy 136 KM fot. MTZ-Belarus

Belarus 1221 - moc z dużej pojemności silnika

Także i w większych ciągnikach produkowanych w zakładach MTZ wykorzystano zasadę: moc z dużej pojemności silnika. I tak modele średnich ciągników serii 1523 i 1221 otrzymały sześciocylindrowe silniki o pojemności 7,2 l. Także te modele nie były wysilone mocowo i osiągały 158 KM w przypadku Belarusa 1523.3 oraz 136 KM w ciągniku Belarus 1221.3. Przyjrzyjmy się temu ostatniemu.

Ciągniki Belarus 1221.2 i Belarus 1221.3 zostały dobrze przyjęte przez rolników zarówno w Europie, jak i w wielu krajach na całym świecie. Ten ważący 5,7 t. ciągnik był, jak mówili sami rolnicy, uczciwym kompromisem między ceną, osiągami i możliwościami. Nie był ideałem, jeśli chodzi o montaż, spasowanie elementów i jakość, ale jego niedoskonałości w tej dziedzinie rekompensowały możliwości polowe i potężny silnik.

Ta lekko "uturbiona" sześciocylindrowa jednostka napędowa MMZ D-260.2S (2S2) o pojemności 7,2 l generowała nieco skromne jak na dzisiejsze warunki 136 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Jednak w opinii użytkowników silnikowi nie brakowało ani mocy, ani wigoru, ani zapału do pracy.

Matematycznie z jednego litra pojemności skokowej uzyskiwał 18,9 KM (136 KM : 7,2 l.) co jest bardzo niską wartością, ale wróży silnikowi trwałość. Szczególnie w przypadku 6 cylindrów.

Silnik ten posiadał jednak, przynajmniej na zachód od rzeki Bug, jedną poważną wadę: normy czystości spalin miał w... kominie. I to dosłownie, co skutkowało tym, że na unijnych rynkach można je nabyć niemal wyłącznie jako używane. Receptą mińskiej fabryki na taki stan rzeczy w serii ciągników Belarus 12xx był dość nietypowy jak na tamtejsze warunki pomysł. I tak powstał model “europejski”, czyli…

Belarus 1220.7

Model ten to niemal bliźniacza konstrukcja swoich “starszych” braci, z tą jednak różnicą, że z innym silnikiem spełniającym już unijne normy redukcji spalin Stage V. Silnik zastosowany w modelu Belarus 1221.7 ma jednak w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii równo o połowę mniej… pojemności skokowej. Tak, tam gdzie do tej pory pięknie grała 6-cylindrówka o pojemności 7,2 l, teraz mruczy dokładnie połowę mniej, bo 3,6 l na czterech cylindrach. No i oczywiście jest ekologicznie.

4-cylindrowy silnik Caterpillar C3,6 zastosowany w ciągniku Belarus 1220.7 fot. Cat

Nowa jednostka napędowa zastosowana w ciągniku Belarus 1220.7 pochodzi z rodziny C 3,6 przemysłowych silników Caterpillara. Wspomniane już cztery cylindry i 3,6 l pojemności skokowej generują 122 KM oraz, jak w białoruskim silniku, także 500 Nm. Znacząco inny jest także stosunek uzyskiwanych koni mechanicznych z litra pojemności silnika, który w przypadku tego modelu wynosi 33,9 KM/l.

Spójrzmy na tabelę.

model pojemność sil. cm³ cyl. moc KM średnica/skok tłoka moc/l pojemności KM Belarus 1221.2 7120 6 136 110/125 18,9 Belarus 1220.7 3600 4 122 98/120 33,9

Widać tu wyraźne różnice parametrów obu silników, które napędzają ciągnik przez tę samą skrzynię przekładniową 16/8.

Downsizing na siłę

Przyglądając się innym konstrukcjom ciągnikowym z ostatnich kilkunastu lat, widać, że zjawisko zmniejszania pojemności skokowej silników z jednoczesnym wyśrubowaniem ich parametrów mocy i momentu nie jest ani obce, ani przypadkowe. Spowodowane jest to w głównej mierze restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi emisji spalin w silnikach ciągników czy innych maszyn rolniczych. Tak jest i inaczej się nie da. Kropka.

Rodzi się jednak pytanie, czy w przypadku tego akurat modelu ciągnika Belarus zastąpienie silnika połowę mniejszym w szczytnych celach ekologicznych nie rodzi pewnych kontrowersji? Może porównawcze testy polowe obu modeli o tak różnych silnikach rozwieją wątpliwości?

Jesteśmy ciekawi waszych opinii na ten temat.