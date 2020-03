Belgijski dealer kończy sprzedaż ciągników Arbos

Jak podaje ostatnio czołowy holenderski portal rolniczy, belgijski sprzedawca maszyn rolniczych z granicznej i należącej w połowie do Holandii i w połowie do Belgii Limburgii kończy współpracę z Arbosem.









Chodzi o belgijskiego dealera B.Mols z Kessenich-Kinrooi. Współpraca i import został zakończony w ubiegły poniedziałek.

Mols po raz pierwszy sprowadził chińskie ciągniki wyprodukowane we Włoszech do Holandii i Belgii w październiku 2018 r. Niewłaściwe uregulowanie gwarancji, niespełnienie umów i słaba podaż części to główne przyczyny zerwania kooperacji między Mols a firmą Arbos.

W ciągu osiemnastu miesięcy, kiedy Mols sprowadzał ciągniki do Holandii i Belgii, sprzedał tylko ciągnik Arbos o wąskim rozstawie kół (a więc de facto włoskie Goldoni w innych barwach) i dwa ciągniki rolnicze. Z tego belgijski dealer sam używa jednego z tych ciągników do wynajęcia. Mols będzie nadal zapewniał wsparcie techniczne klientom, którzy kupili ciągnik Arbos w przyszłości.

W ubiegłym miesiącu stało się jasne, że grupa Arbos, część chińskiego Lovola, nie radzi sobie dobrze finansowo. Chińczycy rozpoczęli postępowanie restrukturyzacyjne na początku lutego, aby zapobiec bankructwu firmy.