Valtra, John Deere, Claas, Case IH, Lemken, Amazone i wiele innych. W konkursie Farm Machine jest aż 19 kategorii, więc maszyn i marek wśród nagrodzonych jest naprawdę dużo. Wspomnimy o wszystkich.

Informowaliśmy już jakie ciągniki zostały wyróżnione w konkursie Tractor of the Year 2023, zatem pora na informacje które maszyny triumfowały w równie prestiżowym plebiscycie Farm Machine 2023. Nie będziemy opisywać maszyn szczegółowo, bo albo były one już na Farmerze, albo wkrótce będą.

Konkurs Farm Machine jest organizowany od 1997 r. przez redakcję niemieckiego Agrar Heute i francuskiego wydawnictwa Traction. W tym wypadku wybór nie jest ograniczony do ciągników jak w TotY – wybierane są maszyny z różnych dziedzin rolnictwa, w aż 19 kategoriach, w tym jednej specjalnej, bo przyznawanej przez publiczność.

W konkursie Farm Machine jury stanowią dziennikarze z kilkunastu redakcji rolniczych z całej Europy, choć brakuje w tym wypadku przedstawiciela z Polski. Ale nie tylko z Polski, bowiem lista nieobecnych nacji jest znacznie dłuższa. Laureaci nagród zostali ogłoszeni na targach SIMA 2022 w Paryżu.

Valtra ujęła jury, Maschio Gaspardo publiczność

Zaczynamy od najważniejszej nagrody, czyli statuetki od jury dla maszyny roku, którą otrzymał ciągnik Valtra serii Q. Ciągnik z Finlandii wygrał dzięki mocnemu układowi napędowemu opartemu na przekładni CVT oraz inteligentnym technologiom rolniczym, takim jak Valtra Guide, Variable Rate Control i SmartTurn, które są dostępne w standardzie.

Zespół Valtry ze statuetką - od lewej do prawej: Jari Rautjärvi, dyrektor zarządzający Valtra, Charlotte Morel, kierownik ds. komunikacji marketingowej Valtra France, Alexandre Chantrelle, kierownik ds. sprzedaży Valtra France, Mikko Lehikoinen, wiceprezes Valtra ds. marketingu, fot. mat. prasowe AGCO

- Zwycięska maszyna ma dokładnie taką moc, komfort i technologię, jakich szukają w ciągniku o tej mocy duże gospodarstwa rolne i usługodawcy. Ponadto gwarantujemy naszym klientom najlepszą obsługę ciągnika dzięki programowi Q Certified Dealer, w którym partnerzy oferują dostosowane finansowanie, wyjątkową obsługę posprzedażną i zapewniają, że każda seria Q jest skonfigurowana ze wszystkimi funkcjami rolnictwa precyzyjnego. Jesteśmy przekonani, że tzw. "Bestia" będzie nadal zachwycać klientów i jury - skomentował Mikko Lehikoinen, wiceprezes marki Valtra ds. marketingu.

Drugą równie ważną nagrodę zgarnęła maszyna produkcji włoskiej marki Maschio Gaspardo. Tą nagrodą jest wyróżnienie prosto od publiczności, która w tym roku oddała swój głos na bronę wirnikową Toro IsoTronic. Ogólnie w konkursie oddano ok. 29 tys. głosów. Maszyna Maschio Gaspardo to pierwsza brona wirnikowa na rynku wyposażona w Isobus.

W pozostałych kategoriach ciągnikowych obyło się bez większych niespodzianek. Nagrodę dla najlepszego traktora XL, czyli o mocy większej niż 280 KM, zdobył efektowny Case IH Quadtrac AFS Connect. Nowość marki Case IH w tej kategorii maszyn to przede wszystkim AFS Connect dla ciągnika gąsienicowego Quadtrac. Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu, który można przeglądać z pozycji biurowego lub domowego tabletu, kierownik operacyjny ma oko na postęp prac i zna aktualną pozycję GPS swoich maszyn.

Wśród maszyn między 180, a 280 KM najlepszym, według jury Farm Machine, okazał się Fendt 700 Vario Gen 7, o którym już szerzej pisaliśmy podczas relacji z oficjalnej premiery ciągnika.

Wyróżnienie w kategorii S (do 120 KM) otrzymał już dobrze znany Massey Ferguson MF 5S. Nagroda dla ciągnika specjalistycznego, podobnie jak w TotY powędrowała do marki New Holland i nowego modelu T4F.

Jeśli kombajn to Claas

Claas w swoim flagowym kombajnie serii Lexion na sezon 2023 przygotował kilka ważnych zmian, takich jak: większą kabinę z obrotowym fotelem operatora, nowy terminal Cemis 1200 z nowym systemem GPS Pilot, optymalizacje w zakresie osiągów i przepływu materiału żniwnego, większe zbiorniki ziarna oraz opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak regulowana końcówka rury rozładowczej zbiornika ziarna czy dynamiczne przełożenie układu kierowniczego Dynamic Steering. Jury spodobał się także system Cemos Dialog.

Wszystko to dało niemieckiej maszynie przewagę nad innymi sprzętami. W sieczkarniach uznanie zdobył produkt marki John Deere serii 8000, który wyróżnia się większą mocą i sporymi gabarytami.

Nowego Lexiona poznaliśmy podczas jego premiery w sierpniu br, fot. K.Pawłowski

W maszynach zielonkowych wyróżniono tegoroczną nowość Pöttingera, czyli zgrabiarkę taśmową Mergento VT9220, zaś wśród pras zakochano się w praso-owijarce marki Kuhn i modelu VBP 7190. W kategorii maszyn do uprawy ziemi triumfował, jeszcze raz, Maschio Gaspardo Toro IsoTronic.

Niby pług to pług – co może być w nim innowacyjnego? A jednak są pewne różnice i niuanse powodujące, ze jeden produkt może być zdecydowanie lepszy od drugiego. W tym roku taką różnicę zrobiła marka Grégoire Besson maszyną Voyager S70.

W kategorii siewników najbardziej spodobał się Väderstad Proceed, a wśród siewników punktowych najciekawszą nowością okazał się Monosem ValoTera Ultimate, w którym każde ziarno jest precyzyjnie aplikowane przy prędkościach od 4 do aż 18 km/h. Wyróżnienie dla opryskiwaczy zgarnął dość futurystyczny samojezdny France Pulvé Spectre wyróżniający się czarną barwą, kamerami na belkach, tabletem w kabinie oraz oczywiście wszelkimi atrybutami rolnictwa precyzyjnego.

Elektryczna ładowarka i roboty

Jury w kategorii pojazdów autonomicznych nagrodziło wspólny projekt Lemkena i Krone. Niemieckie firmy pracują nad maszyną, która połączy wiedzę specjalistyczną obu przedsiębiorstw i będzie w stanie autonomicznie pracować z narzędziami wymienionych producentów. Sprzęt wygląda futurystycznie i na razie tak zostanie, bowiem robot-traktor Lemkena i Krone to cały czas prototyp.

Nowoczesnością powiało także w kategorii ładowarek, gdzie triumfowała, seryjna już, maszyna marki Weidemann typu 1190 E napędzana w 100 proc. elektrycznie. W kategorii elektronika wyróżniono sterowanie GPS Amazone, który pozwala operatorowi, nawet niedoświadczonemu, na wykonanie kolejnych aplikacji dzięki automatyzacji, która może wykonać każdy kolejny krok bez interwencji człowieka.

W odchwaszczaniu mechanicznym wyróżniono Lemken/Steketee SprayHub IC-Weeder, czyli automatyczny pielnik wykorzystujący sztuczną inteligencję do sterowania elementami roboczymi w międzyrzędziach i między roślinami w rzędzie.