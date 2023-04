Bezorkowo na Agrotechu

Targi Agrotech to największe targi w Polsce odbywające się w halach. W tym roku było na nich całkiem sporo maszyn do uprawy bezorkowej. Część z nich to premiery targowe, część premiery polskie, a jedna miała nawet swoją premierę światową.

Na kieleckim Agrotechu nie brakowało maszyn. Drogich, tanich, zaawansowanych technicznie i prostych w swej budowie jak myśli niektórych polityków. Czytaj więcej Maszynownia, odc.20. Czy ceny maszyn spadną i dlaczego nie? Agrotech 2023 Oczywiście wśród tego bogactwa było także całe spektrum sprzętu przeznaczonego do uprawy bezorkowej, począwszy od małych kultywatorów i bron talerzowych, poprzez zgrzebła do słomy, a skończywszy na skomplikowanych agregatach do uprawy pasowej. Beorkowo z Polski Cieszy fakt, że sprzęt do tego rodzaju uprawy prezentowali także polscy producenci maszyn rolniczych. Na wystawie obecne były również siewniki do siewu bezpośredniego. Po liczbie maszyn pozwalających na odejście od orki (i to nie tylko dużym gospodarstwom) widać, że zainteresowanie uprawą bezorkową zwiększa się. Przynajmniej, jeśli chodzi o producentów maszyn. Być może jest to związane z wprowadzeniem ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, w którym jeden z punktów obiecuje dopłatę do rolnictwa bezorkowego. Zobaczymy. Tymczasem prezentujemy cztery najciekawsze naszym zdaniem maszyny do uprawy bez pługa, które można było zobaczyć na Agrotechu - szczegóły w galerii. Czytaj więcej "Claas się sprawdził" - jakie maszyny pracują w dużym gospodarstwie na Pomorzu?

