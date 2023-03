W odwiedzonym przez nas gospodarstwie Rolmak zainwestowano w kultywator Köckerling Vector do uprawy bezorkowej . Agregat niemieckiego producenta wyposażony jest m.in. w hydrauliczną regulację głębokości pracy oraz wał STS wprowadzony przez Köckerlinga wiele lat temu.

Agregat Vector przeznaczony do uprawy pożniwnej i głębokiego spulchniania jest zmodyfikowaną wersją agregatu Quadro tego producenta. Przeznaczony do pracy z ciągnikami nawet do 600 KM. W gospodarstwie Rolmak 6-metrowy Vector pracuje z 530-konnym Claasem Xerionem. W tym zestawie uprawiono w gospodarstwie na razie ok. 300 ha ziemi.

Claas Xerion 5000 - to wraz z agregatem Vector Kockerling, jedna z ostatnich inwestycji w gospodarstwie Rolmak. fot. AdK

Vector wyposażony jest w t.zw. system EasyShift, który pozwala hydraulicznie regulować głębokość pracy od 0 do 35 cm z kabiny. Pracę na głębokości 35 cm umożliwia konstrukcja łap dająca pod ramą duży prześwit: 87 cm.

Te elementy robocze producent zachował ze wspomnianego agregatu Quadro. Sprawdzały się one bowiem bardzo dobrze w mieszaniu resztek pożniwnych. Szczególnie w pracy z dużą ilością słomy po życie czy kukurydzy. Dzięki dużemu prześwitowi agregat nie zapycha się.

Sprawdzone łapy typu TopMix były stosowane już przy agregacie uprawowym Quadro. Duży prześwit zapobiega zapychaniu się, nawet przy dużej ilości słomy fot. KP

W gospodarstwie w Makówce, maszyna wyposażona jest dodatkowo w komputer, który po zagłębieniu agregatu, pokazuje operatorowi na jakiej głębokości w danym momencie pracuje.

Jak podkreśla producent, system ułatwia pracę w czasie uprawy w zmiennych warunkach polowych, gdzie występuje różny poziom zachwaszczenia, nierównomiernie rozrzucona słoma czy głębokie koleiny, a także na zróżnicowanych glebach z dużą mozaikowatością.

Szerokości agregatu Köckerling

Szerokość roboczą agregatu Vector można dodatkowo regulować. Przykładowo z 4,60 m do 6,20 m, z 5,70 m do 8,00 m i z 7,00 m do 9,00 m. Zmniejszenie bądź zwiększenie szerokości, ustawia się w zależności od ciągnika i głębokości pracy i reguluje się poprzez odkręcenie lub dokręcenie bocznych elementów ramy agregatu.

Wał STS i wyposażenie w agregacie Köckerling

Podwójny wał STS montowany jest prawie w każdej maszynie Köckerling. Jego praca zapewnia optymalne wtórne zagęszczenie pola.

− Wał STS (skrót od soil-to-soil) został wprowadzony na rynek przez Kökerlinga. W maszynach pozostałych firm, ten element jest jego kopią. Jego cechą jest to, że pierścienie pracują tak, aby gleba dociska glebę. W ten sposób uzyskuje się jej optymalną strukturę – powiedział specjalista produktu w firmie Kökerling, Paweł Masłowski.

Wał STS montowany w maszynach Kockerling jest prosty w konstrukcji i odporny na kamienie. Sprawdzający się nawet w warunkach wilgotnych, pracuje w niezliczonej ilości maszyn w całej Europie. fot. KP

Elementy robocze agregatu Vector

Do agregatu można dobrać 5 rodzajów redlic: ze skrzydłem do średniej uprawy z optymalnym efektem mieszania, gęsiostopkę do ekstremalnie płytkiej uprawy, lemiesz do głębokiego spulchniania oraz lemiesz ze skrzydłem do średniej uprawy. Do ekstremalnie głębokiego spulchniania dostępne jest dłuto z węglikiem.

Zabezpieczenie łap w agregacie odbywa się na dwa sposoby: może być mechaniczne z podwójną sprężyną (ok 550 kg nacisku) lub z siłownikiem hydraulicznym (z 700 kg nacisku na każdą łapę).

Ile kosztuje agregat Kockerling Vector

Niestety, tak jak w większości maszyn rolniczych, podwyżki nie ominęły firmy Kockerling. Obecna cena katalogowa takiego agregatu, jaki pracuje w Makówce to katalogowo ok. 100.000 euro netto.