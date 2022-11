Tam, gdzie kukurydzę ziarnową udało już się zebrać, można myśleć o siewie pszenicy. Jak jednak bezorkowo zagospodarować dużą ilość resztek pożniwnych, by siew był możliwy do przeprowadzenia?

Orać po zbiorze kukurydzy, czy nie orać? Oto jest pytanie. Dziś prezentujemy naszą bezorkową receptę na uprawę oraz siew pszenicy w warunkach znaczącej ilości resztek pożniwnych. Czy efekty siewu będą zadowalające?

Zagospodarować resztki pożniwne

Dobrze plonująca kukurydza oprócz plonu ziarna zostawia za sobą także ogrom resztek pożniwnych, które należy właściwie zagospodarować aby przygotować odpowiednie łoże siewne do siewu pszenicy, ale także zapewnić dogodne warunki do dalszego rozkładu materii organicznej.

Pomimo zbioru kukurydzy przystawką wyposażoną w docinacz, na powierzchni wciąż pozostają łodygi o długości 20-25 cm, dlatego warto wykonać zabieg mulczowania fot. Tomasz Kuchta

Choć zdecydowana większość kombajnów wyposażona jest w przystawki do zbioru kukurydzy posiadające docinacz, to w praktyce po takim zbiorze na powierzchni pola wciąż pozostają łodygi o wysokości 20-30 cm.

Dlatego też w pierwszej kolejności warto wykonać mulczowanie resztek pożniwnych. W ten sposób nie tylko rozdrobnimy łodygi, przyspieszając tym samym ich rozkład w glebie, ale także zniszczymy schronienie, w którym chętnie zimuje omacnica prosowianka.

Pora na uprawę

W naszych warunkach przed siewem pszenicy wykonujemy dwie uprawki. Pierwszą z nich jest przejazd broną talerzową, gdzie następuje wymieszanie resztek pożniwnych z glebą na głębokości ok. 10-15 cm. Jedynym ograniczeniem w tym wypadku jest moc ciągnika.

Na tak uprawione stanowisko wysiewane są nawozy NPK, a następnie wykonywany jest przejazd kultywatorem 3-belkowym na głębokość 25-27 cm.

Głęboką uprawę wykonujemy 3-belkowym kultywatorem Mandam Top 3,0 fot. Tomasz Kuchta

Dzięki temu resztki pożniwne są skutecznie wymieszane na dużo większej głębokości, a powierzchnia gleby jest dobrze przygotowana do nadchodzącego siewu.

Bezorkowy siew pszenicy

Do siewu pszenicy wykorzystujemy agregat uprawowo-siewny Pöttinger Vitasem 302 ADD nabudowany na bronie wirnikowej Lion 303. Siewnik wyposażony jest w podwójne redlice talerzowe, które doskonale radzą sobie z pozostałymi na powierzchni resztkami pożniwnymi – problem zapychania się redlic nie istnieje.

Całość dopełnia sekcja kółek dociskowych ze skrobakami – to z kolei bardzo przydatne rozwiązanie przy siewie w nieco wilgotnych warunkach, gdzie kółka nie obklejają się błotem, a tym samym utrzymują stałą głębokość siewu.

Redlice dwutalerzowe świetnie sprawdzają się w warunkach pracy przy dużej ilości resztek pożniwnych fot. Tomasz Kuchta

Z praktyki zauważamy, iż pomimo że głębokość robocza brony aktywnej wynosi zaledwie kilka centymetrów, to podczas pracy ma ona jednak tendencję do wyciągania resztek po kukurydzy na wierzch. Wydaje się, że w takich warunkach dużo lepiej poradziłby sobie agregat talerzowy.

Nasz zestaw bardzo dobrze radzi sobie w takich warunkach. Mamy wrażenie, iż lepszą opcją byłby jednak agregat talerzowy, aniżeli aktywny. W sytuacji pracy na lekkich glebach nie ma on większego uzasadnienia, a dodatkowo wyciąga część resztek pożniwnych na wierzch fot. Tomasz Kuchta

Jako, że siew wykonywany był początkiem listopada, to postawiliśmy na nieco większą normę wysiewu, względem terminu optymalnego. W praktyce wysiano ok. 330-340 nasion na metrze kwadratowym, co przy naszej masie tysiąca ziaren oznaczało dawkę wysiewu na poziomie niespełna 160 kg/ha.

A jakie będą efekty siewu? O tym napiszemy już niebawem!