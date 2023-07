Ostatnio całkiem cicho jest o białoruskich MTZ. Ciągniki ze wschodu nie są już masowo sprowadzane nad Wisłę, ale nie oznacza to, że plac importera jest pusty. Belarusy w różnych wersjach nadal można kupić od ręki.

Ale tym razem to nie dobrze znane ciągniki zwróciły naszą uwagę, a coś zupełnie innego. Okazuje się, że Mińska Fabryka Traktorów jest w stanie wyprodukować nie tylko ciągniki bez rewersu, spełniające normy spalin sprzed kilkunastu lat, ale także koślawy i dziwny bolid wyścigowy.

Unikalny samochód został zaprezentowany na najważniejszej rosyjskiej międzynarodowej wystawie przemysłowej Innoprom, która w tej chwili odbywa się w Jekaterynburgu.

Jak zwykle media rosyjskojęzyczne nieco przesadzają z opisem produktów z zaprzyjaźnionych fabryk.

- Samochód ma wszystkie cechy samochodu wyścigowego i może zakwalifikować się do udziału w Formule 1, ponieważ może rozpędzić się do 320 km/h. Jednocześnie jest zmontowany z części używanych przy montażu ciągników rolniczych – możemy przeczytać w notatce dziennika Rossijskaja Gazieta.

Nie wiemy co myślą czytelnicy rosyjskich gazet, ale według nas, aby wystartować w Formule 1 trzeba zrobić nieco więcej niż sklecić przypadkowo kilka części od traktora, dodać mu opony z bieżnikiem terenowym i zamontować w powstałym pojeździe jakiś niewidzialny mocny silnik.

Nieco bardziej szczera jest osoba odpowiedzialna za białoruskie stoisko na targach Innoprom:

- Projektanci i dealerzy MTZ opracowali model koncepcyjny, który tylko pokazuje, w jaki sposób części ciągnika można wykorzystać do stworzenia samochodu wyścigowego. Wszystkie podzespoły pochodzą z naszych ciągników. Nawet po rozmiarze kół widać, że nie do końca pasują one do samochodu, Mimo to udało nam się dostosować je do samochodu wyścigowego - powiedziała Natalia Kurasz, dyrektor przedsiębiorstwa wystawienniczego Belinterexpo - Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (BelCCI).