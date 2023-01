Biso VarioFlex Air 3D I zaprezentowany na targach Polagra Premiery 2023, to zaawansowane narzędzie do nowoczesnych kombajnów. Połączenie funkcji vario i flex pozwalają na precyzyjne zbiory zbóż, rzepaku ale też soi i słonecznika.

Na targach Polagra Premiery austriacka firma Biso, pojawiła się z najlepiej wyposażonym model przystawki jaki posiada w swoim portfolio. VarioFlex Air, oprócz funkcji zawartych w nazwie (flex - elastyczna listwa tnąca; vario - wysuwany stół), ma zawieszenie pneumatyczne oraz możliwość ustawienia nacisku na podłoże od 0 do 50 kg.

− Jest to jedyna przystawka na świcie, która posiada dwie funkcje flex i vario w jednym, przy jednoczesnej szerokości roboczej 6,8 do 18,5 m. Rolnicy najchętniej decydują się na nią, kiedy chcą wykonywać żniwa jednym hederem, a prowadzą zróżnicowane uprawy. Tą przystawką wymłócimy zarówno zboże, rzepak czy groch, ale też soję oraz słonecznik, zastępując 3 różne rodzaje hederów – powiedział Michael Kamiński z firmy Biso.

Heder Biso VarioFlex Air 3D I z zawieszeniem pneumatycznym i inteligentnym systemem sterowania. fot. AdK

"3D" w hederze oznacza, że listwa tnąca jest zamontowana w taki sposób, aby podczas kopiowania w trybie "flex" nachylenie listwy i podwójnych palców (oraz wynikający z tego kąt cięcia) nie ulegały zmianie. W przystawce został opatentowany czujnik nacisku na podłoże, który, tak jak wspomniano, można ustawić w zakresie: 0-50 kg.

Wydajna przystawka zbożowa

Firma Biso zaznacza, że rolnicy, którzy kupują nowoczesny kombajn zbożowy, za oczywiste przyjmują to, że będą pracować z hederem typu vario. I pomimo, że ostatnie 20 lat wydajność kombajnów zbożowych wyraźnie wzrosła, to wciąż pojawiały się ograniczenia generowane właśnie przez heder. Stąd producent opracował połączenie ww. funkcji z listwą flex dołączając do tego szereg inteligentnych systemów sterowania z poziomu tabletu w kabinie.

Heder Biso VarioFlex Air 3D I. fot. AdK

Zbiór szerokiego zakresu upraw wspierane jest przez takie funkcje jak system precyzyjnego kopiowania terenu, czy małej odległość noża tnącego dla ślimaka, który wynos 180 mm.

Pierwszy raz te przystawki miały swoja premierę na wystawie w Hanowerze, otrzymując srebrny medal AgriTechnica. Do produkcji weszły w 2020 r i trafiły do francuskich i australijskich gospodarstw. Najwięcej sprzedaje się ich do krajów afrykańskich, Australii, Niemiec i Francji.

Sam producent specjalizuje się w technologii żniwnej od prawie 90 lat.

Cena hederu Biso

Biso 3D Varioflex Air 680 o długości 6,8 m, w wersji standardowej (z bocznymi kosami, osłonami przeciwbryzgowymi na ramie i oświetleniem) to koszt 85 tys. euro. Za wersję premium (z literką "I" w nazwie), która posiada komplet zaawansowanych systemów sterowania, trzeba dopłacić 10 tys. euro.