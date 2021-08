Bizon - części zamienne z Giełdy Rolnej

Mogłoby się wydawać, że era kombajnów Bizon już dawno minęła, jednak zainteresowanie nimi nie maleje. Dowodem tego jest różnorodność części zamiennych do Bizona na Giełda Rolna.pl.

Mimo upływu lat nadal na naszych polach często widujemy kombajny Bizon. Ich eksploatacja nie nastręcza problemów, a części zamienne i eksploatacyjne są - jak to mówią sami użytkownicy - tanie jak barszcz.

Do Bizona można dostać niemal wszystko: od blach poszycia, przez paski, koła zębate i pasowe aż po gotowe silniki po generalnym remoncie. Przyjrzyjmy się, co do Bizona możemy znaleźć na gieldarolna.pl. Oto kilka z setek pozycji.

Pas klinowy 3HB 3000 z gieldarolna.pl

Pozycja doskonale znana większości użytkowników kombajnów Bizon. Potrójny pas o klinie B i długości 3000 mm. Seria: Hard Belt. Zakres temperatur: -18 st. C do + 8 st. C. Maksymalna prędkość obwodowa: 30 m/s.

Pompa hydrauliczna Bizon - stary typ

Pompa hydrauliczna starego typu do Bizona. Produkcja polska - Hylmet. Parametry techniczne: kierunek obrotów - lewy; wydajność - 25,5 l/min.; waga - 7 kg.

Tarcza hamulca fi 165 nowy typ

Od zawsze piętą achillesową kombajnów Bizon była skuteczność hamowania. Jak twierdzą użytkownicy, do tarcz trzeba często zaglądać, choć na szczęście ich wymiana nie jest skomplikowana. W ogłoszeniu tarcza hamulca nowego typu. Średnica 165 mm; producent Polmo.

Półoś lewa do Bizona

Skrzynie biegów w tym kombajnie nie należą do pancernych, jednak ich naprawa nie jest specjalnie uciążliwa nawet w przydomowym warsztacie. Trzeba jednak pamiętać o dobrej jakości kołach czy jak w tym przypadku wałkach. Oto półoś lewa do Bizona polskiej produkcji Skropol.

Pompa wody Bizon SW400

Jeden z bardziej wrażliwych elementów silnika kombajnu Bizon to pompa wody. Od jej skutecznego działania zależy chłodzenie silnika, który w tym kombajnie nie ma łatwego zadania i często pracuje na granicy przeciążenia termicznego. Producent - Waryński.

Łańcuch podajnika ziarnowego

Choć 36-łopatkowy łańcuch podajnika ziarnowego jest całkowicie rozbieralny, większość użytkowników kombajnów Bizon wymienia go w całości.

Rozpylacz do silnika SW400

Rozpylacz (końcówka wtrysku) do wtryskiwacza paliwa silnika SW400. Element ten jest niezwykle wrażliwy zarówno na jakość samego paliwa, jak i na czystość powietrza zasysanego do silnika.

Komplet filtrów do Bizona

Pojedynczo czy w kompletach, filtry trzeba w Bizonie wymieniać nie tylko przed sezonem, ale często w trakcie żniw. Znaleziony na gieldarolna.pl zestaw filtrów do Bizona składa się z filtra powietrza, oleju i dwóch filtrów paliwa. Na pewno się przyda.

Te i inne części zamienne i eksploatacyjne do kombajnów Bizon możecie znaleźć na gieldarolna.pl