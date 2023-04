Tym razem udaliśmy się w woj. świętokrzyskie i odwiedziliśmy gospodarstwa z bardzo ciekawymi przeróbkami m.in. kombajnu Bizon Z058 Rekord, Ursusów: 912 i C-330, przyczep, maszyn do uprawy i sortowania warzyw.

W poszukiwaniu wydajności, zwiększenia jakości, a czasem po prostu dla zwiększenia komfortu pracy - inwencja twórcza naszych rolników nie zna granic. Czy takie, daleko idące przeróbki opłacają się?

Z ekonomicznego punktu widzenia: to zależy. Jeśli robimy je sami, mamy solidne zaplecze garażowe, pomysł i smykałkę, to możliwe że tak. Czasem jednak nawet i gospodarcze sposoby mogą okazać się "nieopłacalne".

Ale co jeśli nawet dobry produkt fabryczny nie spełnia naszych oczekiwań? Albo starą maszynę po prostu lubimy, ale chcemy jej standardy podnieść do dzisiejszych? Lub po prostu chcemy stworzyć coś samemu, coś wyjątkowego, niepowtarzalnego bo robimy to z pasji?

Rolnicy, których odwiedziliśmy, kierują się w swoich pracach i pasją i pragmatyzmem. Wkrótce wprowadzone przez nich pomysły i przeróbki opiszemy bardziej szczegółowo.