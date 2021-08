Bizon Z089, czyli New Holland TC59 - kombajn przełomowy

Są takie kombajny, które przejdą do historii polskiej mechanizacji rolnictwa. Taką maszyną jest New Holland TC 59 Bizon.

TC 59 Bizon to przełomowy model dla płockich zakładów. To pierwszy kombajn firmy New Holland produkowany nad Wisłą, a jednocześnie ostatni (poza Rekordem) z napisem “Bizon” na masce. Nawiasem mówiąc, z tym bywało różnie, bo często właściciele pozbywali się tego napisu, chcąc podnieść wartość kombajnu przy odsprzedaży, a szkoda.

Kombajn montowany był w Płocku w latach 1999 - 2001. Mocy dostarczał 7,5-litrowy, 6-cylindrowy silnik o mocy 220-240 KM, który znakomicie radził sobie z prawie 11-tonową masą samego kombajnu posiadającego zbiornik ziarna o pojemności 6700 l.

W płockich zakładach wyprodukowano ich w sumie tylko 119 sztuk, z czego nam udało się znaleźć New Holland TC 59 Bizona o numerze 113. Posiadaczem tego modelu kombajnu jest Sebastian Zaremba, który kupił go w 2009 r. od pierwszego właściciela. Jak nam powiedział, mimo że kosi nim kilkadziesiąt hektarów rocznie, maszyna jest w znakomitym stanie.

- Silnika nawet nie dotykałem, nawet żadnego łożyska nie zmieniłem. Jedyne co, to zmieniłem zaraz po zakupie pompę wody i wszystkie cepy - mówi pan Sebastian i dodaje: - Jestem bardzo zadowolony z tego kombajnu i nie zamierzam się go pozbywać, choć miałem już kilku chętnych kupców. Nieco problematycznym jest transport 6,1-metrowego hedera, ale z drugiej strony sam montaż jest niezwykle prosty.

- To znakomita maszyna z prostą obsługą i łatwym sterowaniem. Hydrostatyczna przekładnia pracuje znakomicie, a nastawy koszenia i regulacje omłotu regulowane są zdalnie. Sama eksploatacja jest tania i wystarczy o niego dbać - mówi właściciel.

Jesteśmy niezmiernie ciekawi, ile takich kombajnów i z jakimi numerami fabrycznymi pracuje jeszcze na polskich polach. Jeśli macie takie dane, dajcie nam znać w komentarzach.