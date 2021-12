BKT Ridemax IT 697 – opona zimowa do ciągnika

BKT, indyjski producent opon, opracował model Ridemax IT 697. Jest to nic innego jak opona zimowa dedykowana do prac rolniczych. Czym się ona charakteryzuje?

Choć temat zimowych opon rolniczych wciąż niszowy, to w wielu rejonach świata bez takich „zimówek” ani rusz. To właśnie z myślą o rynkach charakteryzujących się chłodniejszym klimatem stworzono model Ridemax IT 697.

Opony zimowe do ciągnika rolniczego

Już na pierwszy rzut oka zauważymy, iż opony BKT Ridemax IT 697 mocno różnią się od standardowych opon stosowanych w ciągnikach, a ich bieżnik nie posiada klasycznego protektora w kształcie jodełki.

W tym wypadku postawiono na oponę radialną o specjalnej mieszance, która zdaniem producenta zapewnia odpowiednią przyczepność i trakcję zarówno na mokrym i śliskim podłożu, jak i na suchej nawierzchni.

Co istotne, opona ma również oferować wysoką przyczepność nawet na oblodzonych i zaśnieżonych drogach bez konieczności zakładania łańcuchów śniegowych.

Z zapewnień producenta wynika także, że opona ma zapewnić dłuższy cykl życia produktu, aniżeli ma to miejsce w konkurencyjnych rozwiązaniach. Testy BKT pokazują, że opony Ridemax IT 697 mogą wytrzymać ponad 4 tys. godzin pracy, w porównaniu do 3 tys. godzin w przypadku standardowych opon.

Seria opon Ridemax została opracowana głównie z myślą o transporcie ciągnikami rolniczymi, gdzie zdaniem producenta oferuje ona dużą stabilność nawet przy wyższych prędkościach jazdy, a przy tym gwarantuje niższe opory toczenia, co z kolei wpływa na obniżenie zużycia paliwa.

Opona BKT Ridemax IT 697 obecnie jest dostępna w 12 różnych rozmiarach.