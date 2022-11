Listopadowe wyprzedaże zwane mianem "black friday", czy też "black week" mocno zadomowiły się już w Polsce. Sprawdźmy zatem, czy w kategorii ciągników rolniczych również możemy liczyć na atrakcyjne promocje.

Chyba każdy z nas w ostatnim czasie doświadczył nachalnych reklam wszelkiego rodzaju promocyjnych ofert na zakup ubrań, kosmetyków, czy chociażby elektroniki. Dziwnym trafem jednak prymu w tej kwestii nie wiodą producenci maszyn rolniczych. Dlaczego?

Wyprzedażowe święto już trwa

Już wiele lat temu do Polski zza Oceanu Atlantyckiego przywędrował tzw. Black Friday, czyli dzień nierozerwalnie łączący się z licznymi promocjami. Widząc skuteczność tego „święta zakupów” producenci bardzo szybko rozciągnęli go w czasie i obecnie mamy do czynienia nie tylko z „czarnym piątkiem”, ale także z całym „czarnym tygodniem”, gdzie możemy natrafić na rozmaite okazje.

Skala przecen w wielu przypadkach naprawdę może robić wrażenie, gdyż nierzadko rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Zobaczmy więc, czy podobne trendy zauważymy na rynku nowych ciągników rolniczych.

Promocji prawie brak

Do tego tematu podeszliśmy z naprawdę dużymi nadziejami i niestety tym większe okazało się nasze rozczarowanie, gdyż okazało się, że realnych promocji moglibyśmy ze świecą szukać.

Swoje poszukiwania rozpoczęliśmy od największych światowych producentów i tu od razu zostaliśmy mocno sprowadzeni na ziemię. Promocji, jakie znaliśmy z zeszłych lat praktycznie nie ma.

W tym sezonie liczba promocji na zakup nowych ciągników rolniczych zdecydowanie nie powala fot. Tomasz Kuchta

- W dobie szalejącej inflacji i dramatycznie rosnących kosztów produkcji naprawdę ciężko jest wygospodarować dodatkowe rabaty, które pojawiały się na rynku w ubiegłych latach – niemal to samo wytłumaczenie słyszymy z ust przedstawicieli wszystkich marek.

Niektórzy z nich dodają, że ze względu na wciąż obecne ograniczenia w możliwościach produkcyjnych ciągników, maszyny które już zostały wyprodukowane sprzedają się póki co na pniu, stąd nie ma potrzeby stosowania dodatkowych instrumentów promocyjnych.

Na dobrą sprawę trudno jest nawet znaleźć atrakcyjne finansowania fabryczne, gdzie na ogół byliśmy przyzwyczajeni do oprocentowania wynoszącego 0 proc. Duża w tym zasługa rekordowo wysokich stóp procentowych, przez co producenci zmuszeni byliby sporo dopłacać do takiego rozwiązania.

W rozmowach toczonych z przedstawicielami światowych marek dało się także zauważyć, iż obecnie zakupy na rynku toczy się siłą rozpędu, jednak na horyzoncie widać już symptomy załamującej się sprzedaży w nadchodzących miesiącach. Zapewne wtedy producenci chętniej będą stosować wszelkiego rodzaju rabaty.

Na jakie promocje możemy liczyć?

Choć lista producentów ciągników oferujących atrakcyjne warunki zakupu jest bardzo krótka, to udało nam się kilka takich promocji znaleźć.

Zetor zaproponował rabaty w formie upustów cenowych, są one zróżnicowane w zależności od wybranego modelu. I tak, w przypadku Zetora Majora CL o mocy 75 KM możemy liczyć na rabat 18 tys. zł brutto.

Zdecydowanie najciekawsze promocje cenowe oferuje aktualnie Zetor fot. Tomasz Kuchta

Przy zakupie ciągników serii Proxima CL/GP/HS otrzymamy nawet do 25 tys. zł brutto rabatu. Nieco mniejszy upust został przypisany do Forterry CL i wynosi 8,7 tys. zł brutto, z kolei stając się nowym właścicielem Zetora Forterry HSX możemy otrzymać rabat w wysokości 10,2 tys. zł brutto.

Farmtrac do końca 2022 r. oferuje swoim klientom aż 3 promocje. Pierwsza z nich dotyczy finansowania fabrycznego przy zakupie ciągnika z oprocentowaniem wynoszącym 0 proc. na okres 2 lat.

Dodatkowo w przypadku traktorów zarejestrowanych do 31.12.2022 r. firma zaproponowała także wydłużoną gwarancję wynoszącą 36 miesięcy dla ciągników serii NETS i Europeline oraz aż 48 miesięcy dla ciągników kompaktowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż gwarancja ta nie obejmuje akumulatora, opon i silników Perkins, na które obowiązuje standardowa gwarancja producenta.

Kilka promocji dla swoich klientów przygotował także Farmtrac fot. mat. prasowe

Trzeci element specjalnej oferty Farmtraca dotyczy modelu 6075E PRO, gdzie w cenie podstawowej wynoszącej 173,4 tys. zł brutto otrzymamy dodatkowy pakiet wyposażenia gratis. W skład tego pakietu wchodzi m.in. klimatyzacja, radio oraz zaczep dolny.

Elastyczne warunki w zakresie finansowania zakupu ciągników oferuje także Case IH, gdzie klient może otrzymać finansowanie z oprocentowaniem wynoszącym 0 procent.

Case IH wychodzi z promocyjną ofertą dotyczącą warunków finansowania fot. Tomasz Kuchta

Alternatywą może być także zaproponowanie finansowania na 8 lat ze stałą stopą procentową i z możliwością wykonania całkowicie darmowej spłaty umowy w trakcie jej trwania. Istnieje także opcja rozbicia płatności w taki sposób, by nawet 50 proc. wartości ciągnika rolnik mógł zapłacić w ostatniej racie.