Błoto na drodze – jakie kary za zanieczyszczanie dróg publicznych?

Sezon prac polowych w pełni, warto zatem przypomnieć jakie obowiązki w zakresie utrzymania czystości na drodze dojazdowej mają rolnicy, a także z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć, gdy ich nie wykonają.

Błoto, ziemia, pozostałości roślin, a nawet obornik na drodze publicznej, to niestety wciąż częsty widok podczas sezonu prac polowych. Niejednokrotnie będąc w ferworze intensywnych prac zapominamy o swoich obowiązkach, co może nas słono kosztować.

Sprawdźmy zatem, co w tym zakresie mówią przepisy prawa oraz jakie przewidują sankcje.

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Naniesione przez sprzęt rolniczy błoto oraz inne zanieczyszczenia mogą w znaczącym stopniu obniżyć przyczepność nawierzchni, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym do wypadków drogowych.

Często odpowiedzialnością za takie zdarzenie drogowe może zostać obarczony rolnik, który nie wywiązał się z obowiązku oczyszczenia jezdni.

- Od lat po drogach publicznych poruszam się rowerem szosowym z bardzo wąskimi oponami. Dla takich osób ja, jakiekolwiek większe zanieczyszczenie nawierzchni może okazać się niebezpieczne w skutkach. Co ważne, problem ubłoconych dróg istnieje od kiedy pamiętam, ale zauważmy że to nie tylko domena rolników, ale także wszelkiego rodzaju firm budowlanych. Często bowiem w rejonie prowadzonej budowy droga jest całkowicie pokryta grubą warstwą błota – wyjaśnia pan Patryk, napotkany przez nas amator kolarstwa.

Nie wywoź błota na drogę

Aby zminimalizować ryzyko naniesienia błota na drogi publiczne, po skończonej pracy należy oczyścić koła oraz maszynę, z której zanieczyszczenia mogą spaść na drogę podczas jazdy. Trzeba również pamiętać, że chcąc usunąć błoto, które już zanieczyściło nawierzchnię, w pierwszej kolejności należy zadbać o nasze własne bezpieczeństwo poprzez np. ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

Jak jednak to zrobić w praktyce, przecież wyjeżdżając z pola nie mamy do dyspozycji myjki czy innego sprzętu do dokładnego usunięcia zanieczyszczeń?

Grubsze zanieczyszczenia można zebrać szpadlem czy usunąć miotłą bądź szczotką. Są też inne "patenty". Swoim rozwiązaniem w tym zakresie dzieli się z nami pan Piotr, rolnik z okolic Opatowa.

- Zawsze po skończonej pracy staram się nie wyjeżdżać bezpośrednio na drogę publiczną, ale w pierwszej kolejności odbywam nieco szybszy przejazd utwardzoną drogą polną. Podczas tego przejazdu zdecydowana większość błota odpada na drodze polnej, gdzie nie niesie ze sobą takiego zagrożenia jak na drodze publicznej – zaznacza rolnik.

Jakie sankcje?

Art. 91 kw. określa, że za zanieczyszczenie drogi publicznej, które może spowodować niebezpieczeństwo, lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym przysługuje kara grzywny do 1,5 tys. zł lub kara nagany.

To jednak nie koniec negatywnych konsekwencji, jakie mogą spotkać rolnika, który nie usunie z jezdni błota naniesionego przez jego maszynę. W sytuacji, gdy na wskutek pozostawionego na drodze błota dojdzie do wypadku, lub kolizji drogowej, rolnik musi się liczyć z odpowiedzialnością karną i cywilno-prawną.

Co istotne, zarządcy drogi po bezskutecznym wezwaniu sprawcy do posprzątania jezdni mogą tę usługę zlecić firmie zewnętrznej, a kosztami tej operacji obciążyć sprawcę.