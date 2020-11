BMW odpowiedzialne za lifting ciągników John Deere

Globalizacja powoduje współprace różnych marek ze sobą na przeróżnych płaszczyznach. Mało kto się chyba jednak się spodziewał, że przy projektowaniu nowego John Deere’a 8R brali udział projektanci BMW.

Bezpowrotnie minęły czasy ciągników o niewyróżniającym się wyglądzie zewnętrznym. Dzisiaj producenci prześcigają się nie tylko pod względem stopnia zaawansowania oferowanych rozwiązań technologicznych, ale także atrakcyjnej stylistyki.

Design prosto z Kalifornii

Już zapoczątkowany wiele lat temu agresywny design ciągników John Deere wprowadził orzeźwienie na rynku. Przez wiele lat wygląd ten ewoluował, aż w końcu w czasie premiery nowej serii ciągników gąsienicowych 8RX na nowo zaprezentowano w jakim kierunku będzie zmierzała wizualna forma maszyn z jeleniem w logo.

- Branża rolnicza dotąd kojarzona głównie z mocą, za sprawą amerykańskiego producenta, zyskuje nowy wizerunek. Nasza wizja projektowania pochodzi z południowej Kalifornii, a konkretnie ze studia BMW Designworks, które odpowiada za design doskonale znanym wszystkim luksusowych samochodów, motocykli i silników – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska.

Nie tylko samochody

Studio Designworks w Kalifornii w żadnym wypadku nie skupia się jedynie na projektowaniu samochodów – ta część działalności związana z Grupą BMW zajmuje jedynie 50 proc. czasu projektantów. Firma dodatkowo obsługuje klientów spoza branży motoryzacyjnej – i to właśnie taka dywersyfikacja pozwala na utrzymanie stałej świeżości w ich spojrzeniu projektowym.

Warto wspomnieć, że Designworks zajmowało się już projektowaniem jachtów, odrzutowców, słuchawek, a nawet współpracowało z Virgin Hyperloop, który pracuje nad kreowaniem najnowszych sposobów podróżowania przez ludzi.

Dłuższa współpraca

Początkowo studio Designworks było zaangażowane we współpracę tylko przy niektórych liniach produktów John Deere, jednak w 2012 r. amerykański producent skupił się na wyborze jednego partnera w zakresie wzornictwa przemysłowego dla wszystkich kategorii maszyn.

Studio Designworks obsługuje klientów z różnych branż, co pozwala na utrzymanie stałej świeżości w ich spojrzeniu projektowym. fot. mat. prasowe

Podczas projektowania ciągników 8R i kombajnów X9, Designworks nie tylko zaprojektowało produkty, lecz także wraz z kierownictwem John Deere zdecydowano o całkowitej rewolucji, czyli opracowaniu nowych zasad projektowania przemysłowego. W praktyce oznacza to ujednolicenie projektowania od formy, przez grafikę, po materiały - które będą pomocne w opracowywaniu przyszłych rozwiązań.

- Jest to wspólne DNA projektowania, które łączy każdy nasz produkt, a zarazem to punkt zwrotny, ponieważ właśnie ten pojazd, ciągnik 8R, jest tym, do którego się odnosiliśmy w celu stworzenia całościowego języka projektowania – komentuje Laura Robin, dyrektor studia BMW Designworks.

Możemy się zatem spodziewać, ż design nowej serii ciągników będzie swego rodzaju wyznacznikiem, przy projektowaniu innych maszyn marki John Deere.