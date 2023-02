Z czym kojarzą się wam produkty firmy Bobcat? Z ładowarkami burtowymi, kołowymi i teleskopowymi oraz minikoparkami. Od teraz do skojarzeń dojdą małe ciągniki, bowiem firma zaczyna sprzedaż tego rodzaju produktów. Maszyny o mocach od 25 do 58 KM można już zamawiać u polskich dealerów.

Do tej pory białe traktorki były dostępne m. in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czasie pandemii rynek małych ciągników osiągał wzrosty powyżej 20 proc. (w 2020 r.). Teraz przyszła pora na Europę.

Bobcat Compact Tractors to część gamy sprzętu do konserwacji naziemnej (ground maintenance equipment - GME), której pojawienie się amerykańska firma należąca do koreańskiego Doosan ogłosiła w październiku ubiegłego roku.

Bobcat wprowadzając nowe produkty w Europie ma zamiar osiągnąć taki sam sukces jak na rynku północnoamerykańskim. Do 2027 r. firma z rysiem w logotypie zamierza znaleźć się w pierwszej trójce graczy GME w Europie oraz podwoić wzrost na światowym rynku.

Wraz z ciągnikami kompaktowymi w gamie GME w naszym regionie pojawią się (tylko nieco później) kosiarki o zerowym promieniu skrętu, maszyny do pielęgnacji traw (przeznaczone na duże tereny takie jak pola golfowe). Oczywiście oprócz tego ofertę uzupełniają znane już produkty takie jak małe ładowarki kołowe i gąsienicowe.

Trzy serie o różnej mocy

- Bobcat oferuje trzy platformy ciągników kompaktowych — serie 1000, 2000 i 4000 — obejmujące dziewięć nowych modeli o mocy od 25 do 58 KM, zaprojektowanych z myślą o różnych potrzebach klientów w Europie. Pierwsze dostawy ciągników kompaktowych do naszych dealerów planowane są na luty, początkowo koncentrując się na Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i krajach Beneluksu, gdzie nasi dealerzy wykazali duże zainteresowanie tymi produktami – powiedział Daniele Paciotti, dyrektor ds. linii produktów GME w firmie Bobcat.

Potwierdzają to przedstawiciele Bobcata w rozmowie z Farmerem. Dealerzy już zbierają zamówienia na małe ciągniki amerykańskiego producenta, a pierwsze pojazdy pojawią się u przedstawicieli firmy w ciągu najbliższego miesiąca.

Mały, a luksusowy

Każdy z dziewięciu modeli ciągników Bobcat różni się rozmiarem i mocą silnika, z możliwością wyboru między manualną, a hydrostatyczną skrzynią biegów. Pojazdy mogą mieć 3-punktowy układ zawieszenia z teleskopowymi lub szybkimi cięgłami dolnymi oraz otwartym zadaszeniem (ROPS) i kabinami.

Wszystkie modele wyposażono w klimatyzację (modele z kabiną), amortyzowane fotele i regulowaną kierownicę. Oprócz tego każdy model posiada w standardzie napęd na cztery koła.

Każdy ciągnik jest objęty 24-miesięczną gwarancją na 2000 godzin.

Made in South Korea

Traktorów marki Bobcat jeszcze nie ma w Polsce, ale my je już widzieliśmy na targach EIMA International w Bolonii. Wystawiano tam ciągnik CT 2040 o mocy 40 KM wyposażony w ładowacz czołowy. Kompaktowy ciągnik Bobcata posiadał WOM, hydrostatyczną przekładnię i całkiem wysoki prześwit.

Ciągnik Bobcat CT2040 podczas targów EIMA International 2022 w Bolonii, fot. K.Pawłowski

Wówczas zainteresowaliśmy się skąd u Bobcata ciągnik? Kto go dla nich zrobił? Okazało się, że ciągniki pochodzą z Korei, ale nie wykonał ich właściciel marki Bobcat, czyli Doosan, a koreańska firma Daedong znana szerzej w USA i w Europie pod marką Kioti. Pod maską kryje się zresztą silnik marki Daedong spełniający normę Stage V.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo podobieństwa do ciągników Kioti linia dla Bobcata mocno różni się od maszyn koreańskiej marki. Firma Bobcat chwali się, że maszyny zostały zaprojektowane przez inżynierów w USA, a Kioti jest tylko wykonawcą tych pojazdów. W efekcie Bobcaty są większe, mają inne wyposażenie i niektóre mechanizmy. Zatem są to inne produkty wykorzystujące te same silniki i niektóre elementy. Mike Ballweber, prezes Doosan Bobcat North America, podczas premiery traktorów w 2019 r. zapowiadał, że trwają prace nad tym, by ciągniki Bobcata były wykonywane samodzielnie przez fabryki należące do koncernu.

Doosan zakupił markę Bobcat w 2007 r., zaś współpraca w zakresie produkcji ciągników między Daedong (Kioti), a Bobcatem trwa od 2019 r. Do firmy Doosan należy także przedsiębiorstwo produkujące wyposażenie elektrowni Škoda Power z czeskiego Pilzna.