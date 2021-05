Bobcat wprowadza nową serię ładowarek rolniczych R

Firma Bobcat wprowadza nową generację ładowarek teleskopowych serii R dla rolnictwa. Do wyboru jest siedem modeli z silnikami Stage V.

Nowe ładowarki teleskopowe Bobcat serii R to najnowsza faza programu firmy Bobcat „Next is Now" łączącego nowatorski rozwój produktów i dywersyfikację z jeszcze bardziej innowacyjnymi technologicznie, przyjaznymi dla użytkownika rozwiązaniami, które zmieniają sposób pracy w gospodarstwie.

Szeroki wybór modeli ładowarek Bobcat serii R

Nowe ładowarki teleskopowe Bobcat serii R obejmują zakres udźwigu od 2,6 do 4,3 t z wysokością podnoszenia od 6 do 8 m. Są to modele kompaktowe: TL26.60, TL30.60 oraz TL30.70 oraz duże: TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF oraz TL43.80HF.

– Ładowarki teleskopowe to podstawowy element naszej strategii biznesowej i kluczowy filar inicjatywy „Next is Now”. Nasza przełomowa seria R obejmuje doskonałe maszyny łączące całodniowy komfort, maksymalną wydajność, niezawodność, inteligentne rozwiązania i solidną konstrukcję z intuicyjnymi sterowaniem oraz doskonałą ergonomią w całej kabinie. Planujemy, dzięki nowym modelom maszyn i zwiększonym inwestycjom w działalność związaną z ładowarkami teleskopowymi, dwukrotnie zwiększyć ich produkcję do 2025 r – powiedział komentując Gustavo Otero, prezes Doosan Bobcat EMEA.

– Prezentowane ładowarki teleskopowe Bobcat są popularne na całym świecie. Dzięki nowej generacji chcemy dalej zwiększać naszą obecność i przyspieszyć wzrost naszej działalności na rynkach maszyn rolniczych – dodał.

Nowe, zautomatyzowane funkcje wysięgnika

Maksymalny kąt podnoszenia: operator ustawia pożądany maksymalny kąt wysięgnika, aby ograniczyć obszar roboczy na wysokości. Funkcja ta pozwala zapobiegać kolizjom przy pracy w budynkach o niskim stropie.

Powrót na podłoże: dzięki tej funkcji operator ustawia pożądaną pozycję roboczą (kąt wsuniętego wysięgnika). Przy obniżaniu wysięgnika wsuwa się on automatycznie po osiągnięciu zapamiętanej pozycji. Funkcja ta pozwala operatorowi szybciej pracować i uniknąć uszkodzenia podłoża lub osprzętu.

Automatyczne chwytanie: dzięki tej funkcji nie ma potrzeby, aby operator trzymał kciuk na pokrętle, by otwierać lub zamykać łyżkę z chwytakiem lub inny osprzęt zaciskowy. Zamiast tego operator po prostu naciska pokrętło, a czynność wykonywana jest automatycznie.

Nowa komfortowa kabina ładowarek Bobcat serii R

Ładowarki teleskopowe Bobcat z serii R zapewniają doskonałe miejsce pracy dzięki nowej konstrukcji kabiny. Nowe, wysokiej jakości wnętrze ma charakterystyczny styl serii R oraz kolory i faktury, które wyraźnie wskazują na rodowód maszyn Bobcat. Dzięki ergonomicznej konstrukcji wszystkie powierzchnie zostały zoptymalizowane, by zapewniać zwiększoną przestrzeń i widoczność. Podświetlone elementy sterujące są łatwo dostępne i można je łatwo zidentyfikować dzięki schematom kolorystycznym, identycznym w dzień i w nocy.

Szczególną uwagę zwrócono na schowki. Ten chłodzony lub ogrzewany zapewniający stałą temperaturę sprawia, że całodniowa praca na gospodarstwie jest jeszcze przyjemniejsza. Ogólne wyciszenie kabiny to kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, dzięki czemu poziom hałasu w kabinie zmniejszył się o połowę.

Nowy, ogrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną Grammer Maximo Dynamic, z opuszczanym podłokietnikiem z wmontowanym dżojstikiem, pozwala na wygodną jazdę i komfort podczas pracy.

Prosta obsługa

Z kolei nowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewnia skonsolidowane, interaktywne informacje. Dostępny jest większy, 7-calowy ekran dotykowy z wbudowanym radiem i obsługą telefonu, co pozwala operatorowi bezpośrednio wybierać numer do połączenia.

Obraz z kamery cofania, wyświetlany na ekranie po wybraniu wstecznego biegu, zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia manewrowanie, a prawe lusterko z regulacją elektryczną można ustawić z kabiny. Pełny zestaw świateł zapewnia widoczność we wszystkich kierunkach.

Nowy wielofunkcyjny dżojstik Bobcat pozwala na szybsze wykonywanie czynności. Przycisk zmiany kierunku jazdy na dżojstiku łatwo obsługiwać palcem wskazującym, dzięki czemu operator może kciukiem włączać zwykłe funkcje wysięgnika i układu hydraulicznego oraz nowe inteligentne funkcje, takie jak automatyczne chwytanie, otrząsanie łyżki, pływanie wysięgnika oraz układ zmiany prędkości.

Wszystkie ładowarki teleskopowe z serii R mają obecnie nową pokrywę silnika o bardziej stromym profilu, co zwiększa widoczność i redukuje martwe strefy z prawej strony maszyny o 15 proc. Zapewnia to doskonałą widoczność z kabiny bez ograniczeń, dzięki czemu operator może łatwo poruszać się maszyną na polu i w gospodarstwie.

Zwiększona wydajność i produktywność ładowarek Bobcat serii R

Świetną widoczność z kabiny zwiększa jeszcze zestaw diodowych świateł roboczych wokół kabiny, najlepsza w tej klasie prędkość ruchu wysięgnika, sprawny układ napędowy i zautomatyzowane ruchy wysięgnika. Wszystko to pozwala użytkownikom efektywniej i szybciej wykonywać swoje prace. Ładowarki teleskopowe z serii R oferują również szereg nowych oraz sprawdzonych funkcji, które zapewniają bardziej inteligentne sterowanie i wyższą wydajność:

Job Manager – możliwość zmiany i zapisu ustawień dla różnych modeli osprzętu i zadań,

dwa tryby napędu odpowiadające potrzebom i zwyczajom operatora,

sterowanie napędu Flex, pozwalające oddzielnie kontrolować obroty silnik i prędkość jazdy,

zautomatyzowane ruchy wysięgnika.

Nowa funkcja Job Manager pozwala operatorowi zapisać i przywoływać własne ustawienia do różnych modeli osprzętu i zastosowań, aby można było szybko pracować z najlepszymi ustawieniami maszyny dotyczącymi takich funkcji jak przepływ w układzie pomocniczym, prędkość wysięgnika, automatyczne chwytanie, tryb pełzania lub praca wsteczna wentylatora.

Aby można było wykorzystać pełną wydajność ładowarek teleskopowych Bobcat z serii R, operator może szybko przełączać się pomiędzy jazdą płynną i dynamiczną, gdy wymagana jest szybsza reakcja maszyny, z krótszym czasem zmiany kierunku jazdy oraz bardziej dynamicznym przyspieszeniem lub zwalnianiem.

Tryb napędu Flex wykorzystuje przepustnicę ręczną, by zapewnić nowy wymiar jazdy ładowarką teleskopową, gdzie prędkość jazdy w przód jest kontrolowana niezależnie od obrotów silnika sterowanych prawym pedałem, więc nie ma potrzeby precyzyjnej regulacji jazdy lewym pedałem wolnej jazdy w fazie podjazdu.

Nowy tryb zwany „półukosem" pozwala operatorowi utrzymywać tylne koła w pożądanym położeniu i kierować maszyną przednimi kołami. Nowy tryb ułatwia czyszczenie wzdłuż ścian z boksami dla zwierząt oraz podczas pracy z pryzmami kiszonki.

Silnik zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji

Zastosowane silniki w ładowarkach Bobcat serii R to ulepszone wersje silnika Bobcat D34 Stage V, wykorzystujące filtr DPF, który jest automatycznie regenerowany, bez wpływu na wydajność i bez konieczności angażowania operatora. Ponadto oferują one szybszy dostęp do przedziału silnika, co ułatwia konserwację. Jeśli chodzi o rozwiązania wewnętrzne, to ładowarki teleskopowe z serii R są zasilane nową.

Trzyletnia gwarancja w standardzie

Ładowarki Bobcat serii R zapewnią klientom spokój ducha, dzięki gwarancji na trzy lata, albo 3 tys. godzin, w fabrycznym standardzie, z możliwością wydłużenia do pięciu lat lub 5 tys. godzin.

Bobcat to jedyny producent zapewniający w standardzie trzyletnią gwarancję, dzięki czemu klienci mogą koncentrować się wyłącznie na rozwoju swojej działalności rolnej, bez obaw o swoje maszyny.