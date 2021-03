Bobcat z kompaktową ładowarką kołową w ofercie

Pierwsza ładowarka kołowa firmy Bobcat właśnie zjechała z linii produkcyjnej zakładu Dobris w Czechach. Tym samym firma ujawniła szczegóły techniczne oraz funkcje nowego modelu L85.

Bobcat L85 swoją oficjalną premierę miał w październiku 2020. Pierwszy egzemplarz ładowarki trafi do Instytutu Bobcat, gdzie będzie używana do szkolenia dealerów oraz klientów firmy.

Nowa linia produkcyjna

Chcąc uruchomić produkcję seryjną nowej maszyny oraz sprostać spodziewanemu popytowi firma zdecydowała się na zbudowanie dodatkowej, czwartej linii produkcyjnej w swoim czeskim zakładzie.

Jak podkreśla producent, do obsługi nowej linii produkcyjnej potrzebnych będzie 15 pracowników. Ma się to przełożyć na wydajność w postaci ok. 1000 maszyn w skali roku. Wartość całej inwestycji przekroczyła milion euro.

Z nowej linii produkcyjnej obsługiwanej przez 15 pracowników ma co roku zjeżdżać ok. 1000 ładowarek fot. mat. prasowe

Jiri Karmazin, manager produktu ds. ładowarek Bocat zauważa, iż model L85 jest zbudowany ze sprawdzonych podzespołów m.in.: silnika, osi, elektroniki oraz hydrauliki, które są wykonane przez firmę, lub przez rozpoznawalnych dostawców.

- Wiele komponentów jest już szeroko stosowanych w naszych wiodących na rynku kompaktowych ładowarkach, minikoparkach i ładowarkach teleskopowych, a L85 przechodzi te same procedury montażu końcowego i testów, co pozostałe produkty - tłumaczy Karmazin.

Wszechstronna maszyna

L85 to ładowarka kompaktowa, stąd przy niedużych rozmiarach powinna oferować wysoką użyteczność. Zdaniem producenta właśnie tak jest w istocie.

Silnik tej ładowarki ma 68 KM mocy, a cała maszyna waży ok. 5,1 t, co w połączeniu z wysokością kabiny poniżej 2,5 m zapewnia wysoką stabilność oraz dobrą trakcję. Według danych producenta wysokość podnoszenia wynosi 3,25 m.

Konstrukcja maszyny sprawia, iż charakteryzuje się ona wysoką stabilnością fot. mat. prasowe

Mocnym punktem maszyny jest także hydraulika, która w przypadku pracy z osprzętem wymagającym wyższego przepływu może zostać opcjonalnie wyposażona w układ wysokiego przepływu, zapewniający wydatek oleju na poziomie 100 l/min.

Komfortowa obsługa

Silnik jest zwykle uruchamiany za pomocą standardowego kluczyka, ale w celu szybkiego uruchomienia i zatrzymania silnika w ciągu dnia operator może również użyć przycisków dotykowych, które są wygodnie umieszczone na prawej konsoli. Maszyna jest również wyposażona w funkcje automatycznego hamulca postojowego i asystenta zbocza, które zapewniają automatyczne włączanie i wyłączanie hamulca postojowego w modelu L85 w razie potrzeby.

Zdaniem producenta rozmieszczenie wszystkich elementów sterujących zapewnia łatwość i wygodę obsługi L85 nawet podczas długich godzin pracy. Przełącznik zmiany kierunku jazdy znajduje się z przodu joysticka i jest obsługiwany palcem wskazującym. Elementy sterujące blokadą mechanizmu różnicowego, trybem żółwia / królika, pływaniem wysięgnika i pomocniczym sterowaniem przepływem znajdują się w zasięgu palców operatora na górze joysticka.