Brak targów? To nie problem – Kverneland prezentuje nowości online

Norweski producent przygotował dla swoich klientów wirtualną wystawę maszyn rolniczych, które miały zostać zaprezentowane na tegorocznych targach Agro Show w Bednarach. Kverneland na tę okazję przygotował aż 12 nowości.

W tym sezonie dla producentów maszyn rolniczych nie lada wyzwaniem jest prezentowanie swoich nowości produktowych. W dobie odwoływania najważniejszych wystaw i targów rolniczych firmy muszą szukać zupełnie nowych sposobów dotarcia do klientów.

Brak targów to nie problem

W związku z wciąż trwającą pandemią koronawirusa kolejne imprezy rolnicze są sukcesywnie odwoływane, o czym niedawno i wielokrotnie pisaliśmy:

Producenci maszyn rolniczych tracą tym samym podstawową metodę dotarcia do klienta i poinformowania go o nowej ofercie produktowej. Dla kreatywnych działów reklamy może to być jednak szansa na stworzenie nietypowych, za to efektywnych kanałów prezentacji oraz sprzedaży maszyn.

Jednym z takim sposobów jest opcja przygotowana przez Kvernelanda, gdzie wszystkie nowości na sezon 2020/2021 zostały zaprezentowane w ramach wirtualnej wystawy maszyn rolniczych.

Wirtualna wystawa

Kverneland przygotował dla klientów łącznie aż 12 nowości w kilku grupach produktowych. Zainteresowani rolnicy w ramach wirtualnej wystawy znajdą zdjęcia, filmy, dane techniczne oraz prospekty.

Wśród nowości warto wspomnieć chociażby o takich maszynach jak: zgrabiarka 9670 S EVO, kultywator Enduro Pro, pług 3300 S Variomat, kombinacja uprawowo-siewna Seria S + E-Drill Maxi Plus czy opryskiwacz Ixtrack T6.

Oprócz nowych maszyn, producent postanowił zaprezentować także 28 pozycji niebędących nowościami. Całość dostępna jest na stronie internetowej Kvernelanda.